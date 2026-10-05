Минцифры объяснило, почему могут вырасти тарифы на интернет

Стоимость интернета в Украине может вырасти из-за дополнительных затрат операторов и провайдеров после российских атак на телеком-инфраструктуру. Компаниям приходится заменять уничтоженное оборудование, восстанавливать сети, создавать резервные маршруты и увеличивать автономность инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью "РБК-Украина" заместителя министра цифровой трансформации Украины Станислава Прибитько.

По его словам, возможное повышение тарифов будет связано, прежде всего, с ростом расходов операторов, а не просто с желанием провайдеров пересмотреть цены.

"Россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети. Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей", – отметил Прибитько.

Дополнительных затрат требует и подготовка сетей к длительным отключениям электроэнергии. В настоящее время 92% базовых станций могут работать до восьми часов от аккумуляторов, а 68% – более трех суток благодаря генераторам. Операторы продолжают устанавливать дополнительные резервные источники питания.

В Минцифре отмечают, что полностью оставить Украину без связи маловероятно из-за большого количества провайдеров, дата-центров и альтернативных маршрутов передачи данных. В то же время массированные атаки на инфраструктуру могут вызвать локальные перебои в отдельных регионах.

Для повышения устойчивости сетей операторы усиливают резервное питание и строят альтернативные маршруты. Именно эти инвестиции вместе с затратами на восстановление поврежденной инфраструктуры могут в дальнейшем отразиться на конечной стоимости услуг для абонентов.

Напомним, ранее участники рынка уже предупреждали о возможном подорожании интернета из-за затрат на резервирование сетей, автономное питание и восстановление оборудования после российских атак.