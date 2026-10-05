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Мінцифри пояснило, чому можуть зрости тарифи на інтернет

чому можуть зрости тарифи на інтернет
Чому можуть зрости тарифи на інтернет / Depositphotos

Вартість інтернету в Україні може зрости через додаткові витрати операторів і провайдерів після російських атак на телеком-інфраструктуру. Компаніям доводиться замінювати знищене обладнання, відновлювати мережі, створювати резервні маршрути та збільшувати автономність інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна" заступника міністра цифрової трансформації України Станіслава Прибитька.

За його словами, можливе підвищення тарифів буде пов'язане насамперед зі зростанням витрат операторів, а не просто з бажанням провайдерів переглянути ціни.

"Росія атакує телеком-інфраструктуру, знищує обладнання, дата-центри та мережі. Провайдерам доводиться купувати нове обладнання, відновлювати пошкоджене, створювати резервні маршрути та забезпечувати роботу мереж", – зазначив Прибитько.

Додаткових витрат потребує і підготовка мереж до тривалих відключень електроенергії. Наразі 92% базових станцій можуть працювати до восьми годин від акумуляторів, а 68% – понад три доби завдяки генераторам. Оператори продовжують встановлювати додаткові резервні джерела живлення.

У Мінцифри зазначають, що повністю залишити Україну без зв'язку малоймовірно через велику кількість провайдерів, дата-центрів та альтернативних маршрутів передачі даних. Водночас масовані атаки на інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої в окремих регіонах.

Для підвищення стійкості мереж оператори посилюють резервне живлення та будують альтернативні маршрути. Саме ці інвестиції разом із витратами на відновлення пошкодженої інфраструктури можуть надалі позначитися на кінцевій вартості послуг для абонентів.

Нагадаємо, раніше учасники ринку вже попереджали про можливе подорожчання інтернету через витрати на резервування мереж, автономне живлення та відновлення обладнання після російських атак.

Автор:
Тетяна Гойденко

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