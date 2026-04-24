Мировые цены на сахар опустились до минимумов: какая причина

Сахар дешевеет в мире: прогнозы производства и потребления / Depositphotos

Аналитики снизили прогноз мирового профицита сахара на 2026/27 маркетинговый год, однако это не остановило падение цен, которые в апреле опустились до многолетних минимумов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Зерновая биржа.

Сахар дешевеет, несмотря на прогнозы

Аналитики пересмотрели прогноз мирового рынка сахара на 2026/27 маркетинговый год, уменьшив ожидаемый профицит на 300 тыс. тонн – до 1,1 млн тонн. Тем не менее, мировые цены на сахар продолжают снижаться.

Корректировка прогноза связана с возможным влиянием климатического явления Эль-Ниньо, которое может отрицательно сказаться на производстве сахарного тростника в Индии, Таиланде и Бразилии. В то же время еще в феврале оценки профицита достигали 3,4 млн. тонн.

Прогноз мирового производства сахара на 2026/27 МГ снижен на 200 тыс. тонн – до 180,4 млн тонн, тогда как ожидание потребления, напротив, повышено на 100 тыс. тонн – до 179,3 млн тонн.

Обычно Эль-Ниньо приносит жаркую и засушливую погоду в Индию и Таиланд, что вредит урожаю тростника. В Бразилии же это явление сопровождается чрезмерными осадками, замедляющими переработку сырья.

В то же время в 2025/26 маркетинговом году мировое производство сахара может достичь 184,1 млн тонн - это будет второй самый большой показатель в истории. В частности:

  • в Таиланде производство вырастет с 11,5 до 12 млн. тонн;
  • в Индии – почти до 28 млн тонн.

Оценка профицита на 2025/26 МГ также пересмотрена – с 8,3 до 5,8 млн тонн.

Одной из причин снижения производства является переориентация части сахарного тростника на производство этанола на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты.

Несмотря на сокращение прогнозов профицита, мировые цены на сахар после мартовского роста начали падать. В апреле они добились многолетних минимумов.

С начала месяца:

  • фьючерсы на белый сахар №5 в Лондоне снизились на 5% — до 424 $/т (–8,5% в месяц);
  • фьючерсы на тростниковый сахар №11 в Нью-Йорке упали на 11,5% — до 306 $/т (–10,5% в месяц).

В Украине рынок также находится под давлением из-за понижения спроса после фактического закрытия рынка ЕС. В то же время, вслед за мировыми тенденциями, внутренние цены несколько выросли и составляют 21 000–23 000 грн за тонну.

Ключевые факты

  • прогноз профицита сахара на 2026/27 МГ снижен до 1,1 млн тонн
  • производство: 180,4 млн тонн, потребление: 179,3 млн тонн
  • влияние на рынок оказывает явление Эль-Ниньо
  • в 2025/26 МГ производство может достичь 184,1 млн тонн
  • мировые цены на сахар в апреле упали до минимумов
  • в Украине цены держатся на уровне 21–23 тыс. грн/т, спрос слабый
Автор:
Ольга Опенько