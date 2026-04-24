Світові ціни на цукор опустилися до мінімумів: яка причина

Аналітики знизили прогноз світового профіциту цукру на 2026/27 маркетинговий рік, однак це не зупинило падіння цін, які у квітні опустилися до багаторічних мінімумів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа.

Цукор дешевшає попри прогнози

Аналітики переглянули прогноз світового ринку цукру на 2026/27 маркетинговий рік, зменшивши очікуваний профіцит на 300 тис. тонн — до 1,1 млн тонн. Попри це, світові ціни на цукор продовжують знижуватися.

Коригування прогнозу пов’язане з можливим впливом кліматичного явища Ель-Ніньйо, яке може негативно позначитися на виробництві цукрової тростини в Індія, Таїланд та Бразилія. Водночас ще у лютому оцінки профіциту сягали 3,4 млн тонн.

Прогноз світового виробництва цукру на 2026/27 МР знижено на 200 тис. тонн - до 180,4 млн тонн, тоді як очікування споживання, навпаки, підвищено на 100 тис. тонн - до 179,3 млн тонн.

Зазвичай Ель-Ніньйо приносить спекотну та посушливу погоду до Індії та Таїланду, що шкодить урожаю тростини. У Бразилії ж це явище супроводжується надмірними опадами, які уповільнюють переробку сировини.

Водночас у 2025/26 маркетинговому році світове виробництво цукру може сягнути 184,1 млн тонн - це буде другий найбільший показник в історії. Зокрема:

у Таїланді виробництво зросте з 11,5 до 12 млн тонн;

в Індії — майже до 28 млн тонн.

Оцінку профіциту на 2025/26 МР також переглянуто - з 8,3 до 5,8 млн тонн.

Однією з причин зниження виробництва є переорієнтація частини цукрової тростини на виробництво етанолу на тлі зростання цін на нафту та нафтопродукти.

Попри скорочення прогнозів профіциту, світові ціни на цукор після березневого зростання почали падати. У квітні вони досягли багаторічних мінімумів.

З початку місяця:

ф’ючерси на білий цукор №5 у Лондоні знизилися на 5% — до 424 $/т (–8,5% за місяць);

ф’ючерси на тростинний цукор №11 у Нью-Йорку впали на 11,5% — до 306 $/т (–10,5% за місяць).

В Україні ринок також перебуває під тиском через зниження попиту після фактичного закриття ринку ЄС. Водночас, слідом за світовими тенденціями, внутрішні ціни дещо зросли і наразі становлять 21 000–23 000 грн за тонну.

