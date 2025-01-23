МОН не собирается продавать Киево-Могилянскую академию, но Милованов готовит запрос

Министерство образования и науки заявило, что не планирует продажи Киево-Могилянской академии и не получало соответствующих запросов. В связи с этим готовится соответствующий запрос.

Об этом сообщил президент университета "Киевская школа экономики" (KSE), бывший министр экономики Тимофей Милованов.

Позиция Милованова

Милованов предлагает масштабную трансформацию Киево-Могилянской академии.

Его план включает в себя значительное повышение зарплат преподавателей, модернизацию инфраструктуры и привлечение инвестиций, что позволит университету конкурировать с лучшими заведениями мира.

В то же время, бренд и академическая составляющая останутся неприкосновенными, по аналогии с его опытом реформирования KSE, который он вывел на уровень ведущего университета страны.

"Я вывел KSE из банкротства на уровень ведущего университета страны. И я знаю, как сделать то же самое с Могилянкой", — заявил он.

Милованов отмечает, что его предложение выходит за пределы одного университета — это вопрос будущего всего украинского образования.

"Хотите другой страны? Начните с образования. Украина должна быть страной величественных университетов и у Могилянки есть все шансы стать одним из таких университетов. Нужна только воля и решительность, чтобы эти изменения сделать. И я готов за это бороться", — подытожил он.

Что известно о предложении Милованова

Напомним, бывший министр экономики и президент Киевской школы экономики заявил о намерении приобрести Киево-Могилянскую академию, чтобы превратить ее в современный и конкурентоспособный университет. Он оценил стоимость заведения в $10-50 млн.

Милованов отмечает, что сейчас для Министерства образования и науки Могилянка убыточна, и предлагает передать ее управление частному образовательному фонду. По его словам, значительная часть студентов сможет учиться бесплатно благодаря поддержке благотворителей.

Что говорят в Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявило, что не рассматривает возможность приватизации Киево-Могилянской академии.

"Принимая во внимание историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих заведений высшего образования, Министерство не рассматривает продажу университета", — подчеркнули в ведомстве.