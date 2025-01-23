МОН не збирається продавати Києво-Могилянську академію, але Милованов готує запит

Міністерство освіти і науки заявило, що не планує продажу Києво-Могилянської академії та не отримувало відповідних запитів. У зв’язку з цим наразі готується відповідний запит.

Про це повідомив президент університету "Київська школа економіки" (KSE), колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

Позиція Милованова

Милованов пропонує масштабну трансформацію Києво-Могилянської академії.

Його план включає значне підвищення зарплат викладачів, модернізацію інфраструктури та залучення інвестицій, що дозволить університету конкурувати з найкращими закладами світу.

Водночас бренд і академічна складова залишаться недоторканними, за аналогією з його досвідом реформування KSE, який він вивів на рівень провідного університету країни.

"Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з Могилянкою", - заявив він.

Милованов наголошує, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.

"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.

Що відомо про пропозицію Милованова

Нагадаємо, колишній міністр економіки та президент Київської школи економіки, заявив про намір придбати Києво-Могилянську академію, щоб перетворити її на сучасний і конкурентоспроможний університет. Він оцінив вартість закладу в $10-50 млн.

Милованов наголошує, що наразі для Міністерства освіти і науки Могилянка є збитковою, і пропонує передати її управління приватному освітньому фонду. За його словами, значна частина студентів матиме змогу навчатися безкоштовно завдяки підтримці благодійників.

Що кажуть у Міносвіти

Міністерство освіти і науки України заявило, що не розглядає можливість приватизації Києво-Могилянської академії.

"Беручи до уваги історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство не розглядає продаж університету", — підкреслили у відомстві.