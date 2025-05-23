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Мошенничество, наркотики и подозрения в терроризме: во Вьетнаме заблокируют Telegram

Telegram
Telegram под запретом во Вьетнаме / Depositphotos

Министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать мессенджер Telegram из-за его отказа сотрудничать в борьбе с преступлениями, которые, вероятно, совершают его пользователи.

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Как пишет Delo.ua, об этом передает Reuters со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ.

Министерство информации и коммуникаций страны приказало телекоммуникационным компаниям принять меры по блокированию мессенджера и отчитаться до 2 июня.

В документе говорится, что министерство действовало от имени департамента кибербезопасности страны после того, как полиция сообщила, что 68% из 9600 Telegram-каналов и групп в стране нарушили закон. Среди незаконных действий, совершаемых через приложение, были названы мошенничество, торговля наркотиками и "подозрительные случаи в связи с терроризмом".

Чиновник министерства технологий подтвердил Reuters подлинность документа, отметив, что этот шаг происходит после того, как Telegram не поделился данными пользователей с правительством, когда его спрашивали в рамках уголовного расследования.

Вьетнамская полиция и государственные новостные агентства неоднократно предупреждали людей о возможных преступлениях, мошенничестве и истоках данных в каналах и группах Telegram.

Запрет Telegram в Украине

25 марта 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".

В сентябре 2024 г. Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных подразделениях и на объектах критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб