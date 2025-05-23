Шахрайство, наркотики та підозри у тероризмі: у В'єтнамі заблокують Telegram

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram через його відмову співпрацювати у боротьбі зі злочинами, які, ймовірно, вчиняють його користувачі.

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Як пише Delo.ua, про це передає Reuters із посиланням на документ, що опинився в розпорядженні агентства.

Міністерство інформації та комунікацій країни наказало телекомунікаційним компаніям вжити заходів щодо блокування месенджера і відзвітувати до 2 червня.

У документі йдеться, що міністерство діяло від імені департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон. Серед незаконних дій, що здійснювалися через додаток, були названі шахрайство, торгівля наркотиками та "випадки, які підозрюються у зв'язку з тероризмом".

Посадовець міністерства технологій підтвердив Reuters справжність документа, зазначивши, що цей крок відбувається після того, як Telegram не поділився даними користувачів з урядом, коли його запитували в рамках кримінального розслідування.

В'єтнамська поліція та державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.

Заборона Telegram в Україні

25 березня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових підрозділах і на об'єктах критичної інфраструктури.