Музыкальная индустрия против ИИ: Пол Маккартни выпустил молчаливый трек

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни присоединился к масштабной акции музыкальной индустрии против искусственного интеллекта, выпустив свою первую за пять лет новую запись, почти полностью молчаливый трек. Вместе с известными артистами, среди которых Сэм Фендер, Кейт Буш, Ганс Циммер и Pet Shop Boys, он присоединился к проекту Is This What We Want?, направленному на борьбу с использованием творческих работ музыкантов для тренировки моделей ИИ без их разрешения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

Трек Маккартни длится 2 минуты 45 секунд, примерно столько же, сколько его классическая песня With a Little Help From My Friends. Но вместо мелодии слышен легкий студийный шум и отдельные случайные звуки. Как объясняют артисты , это символ того, что произойдет с музыкой, если технологические компании получат право бесконтрольно использовать чужое творчество. Фактически музыка может замолчать.

83-летний Маккартни, ныне гастролирующий по Северной Америке, разместил эту запись на B-сайде виниловой пластинки, которая выйдет в конце месяца. Пластинка состоит из ряда почти беззвучных треков, а их порядок образует фразу: " Британское правительство не должно легализовать музыкальную кражу в интересах компаний ИИ".

Инициатор альбома композитор Эд Ньютон-Рекс предостерегает, что нынешние планы правительства Великобритании могут поставить под удар интеллектуальную собственность артистов и способствовать американским технологическим корпорациям вместо британских креаторов.

Маккартни уже не раз говорил об угрозах, связанных с экспансией ИИ, и призвал правительство защитить молодых музыкантов: "Должны быть осторожными. Это может все захватить, и тогда молодым композиторам будет просто негде создавать карьеру. Если ИИ это уничтожит, это будет очень грустно".

К кампании присоединились Кейт Буш и композитор Макс Рихтер. Он отметил, что предложения правительства обедняют авторов и предпочтут тех, кто автоматизирует творчество.

Британское правительство изучает возможность внести исключение в закон об авторском праве для сбора текстов и данных, что может позволить компаниям типа OpenAI, Google, Anthropic или xAI использовать музыку и тексты при тренировке моделей, если авторы не откажутся от этого явно.

Новые правила, касающиеся авторского права и искусственного интеллекта, могут появиться не раньше 2026 года. Между тем, правительство уже заключает партнерства с компаниями в сфере ИИ, чтобы ускорить внедрение технологий в госсектор и бизнес.

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект должен получить доступ ко всем знаниям, включая контент, защищенный авторским правом, без сложных переговоров. Он также предупредил другие страны не принимать регулирование, делающее работу компаний ИИ слишком сложной.

Режиссер и активистка Бибен Кидрон раскритиковала позицию правительства: "Они пытаются играть на два фронта и не убеждают никого. Они не доказали, что они способны защищать интересы творцов".

Правительство в ответ заявляет, что ищет баланс между развитием ИИ и защитой творческих индустрий и продолжает консультации с обеими сторонами.