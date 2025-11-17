Музична індустрія проти ШІ: Пол Маккартні випустив мовчазний трек

Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні приєднався до масштабної акції музичної індустрії проти штучного інтелекту, випустивши свій перший за п’ять років новий запис, майже повністю мовчазний трек. Разом із відомими артистами, серед яких Сем Фендер, Кейт Буш, Ганс Ціммер і Pet Shop Boys, він долучився до проєкту Is This What We Want?, спрямованого на боротьбу з використанням творчих робіт музикантів для тренування моделей ШІ без їхнього дозволу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Трек Маккартні триває 2 хвилини 45 секунд, приблизно стільки ж, як його класична пісня With a Little Help From My Friends. Але замість мелодії чути лише легкий студійний шум та окремі випадкові звуки. Як пояснюють артисти, це символ того, що станеться з музикою, якщо технологічні компанії отримають право безконтрольно використовувати чужу творчість. Фактично, музика може замовкнути.

83-річний Маккартні, який нині гастролює Північною Америкою, розмістив цей запис на B-сайді вінілової платівки, що вийде наприкінці місяця. Платівка складається з низки майже беззвучних треків, а їх порядок утворює фразу: "Британський уряд не повинен легалізувати музичну крадіжку в інтересах компаній ШІ".

Ініціатор альбому, композитор Ед Ньютон-Рекс, застерігає, що нинішні плани уряду Великої Британії можуть поставити під удар інтелектуальну власність артистів і сприяти американським технологічним корпораціям замість британських креаторів.

Маккартні вже неодноразово говорив про загрози, пов’язані з експансією ШІ, та закликав уряд захистити молодих музикантів: "Маємо бути обережними. Це може все захопити, і тоді молодим композиторам буде просто ніде створювати кар’єру. Якщо ШІ це знищить, це буде дуже сумно".

До кампанії приєдналися також Кейт Буш і композитор Макс Ріхтер. Він зазначив, що пропозиції уряду збіднять авторів і віддадуть перевагу тим, хто автоматизує творчість.

Британський уряд вивчає можливість внести виняток до закону про авторське право для збору текстів і даних, що може дозволити компаніям на кшталт OpenAI, Google, Anthropic чи xAI використовувати музику та тексти під час тренування моделей, якщо автори не відмовляться від цього явно.

Нові правила, які стосуються авторського права та штучного інтелекту, можуть з’явитися не раніше 2026 року. Тим часом уряд вже укладає партнерства з компаніями у сфері ШІ, щоб прискорити впровадження технологій у держсектор і бізнес.

Президент США Дональд Трамп заявив, що штучний інтелект має отримати доступ до всіх знань, включно із контентом, захищеним авторським правом, без складних переговорів. Він також попередив інші країни не ухвалювати регулювання, яке робить роботу компаній ШІ надто складною.

Режисерка та активістка Бібен Кідрон розкритикувала позицію уряду: "Вони намагаються грати на два фронти і не переконують нікого. Вони не довели, що здатні захищати інтереси творців".

Уряд у відповідь заявляє, що шукає баланс між розвитком ШІ та захистом творчих індустрій, і продовжує консультації з обома сторонами.