Суд у США постановив, що ШІ-резюме новин може порушувати авторські права

Суддя Федерального суду Південного округу Нью-Йорка Колін Макмахон постановила, що "заміщувальні резюме" – ШІ-генеровані відтворення новинних статей, які повторюють не лише факти, але й структуру та журналістські прийоми оригіналу – можуть потенційно порушувати авторські права.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CopyrightLately.

Таким чином, новинні видавці подолали важливу перепону у справі проти Cohere, канадської компанії, яка розробляє великі мовні моделі (LLM, Large Language Models) та інші технології штучного інтелекту для обробки тексту, щодо порушення авторських прав через ШІ-генеровані "заміщувальні резюме" їхніх матеріалів.

Позов Advance Local Media проти Cohere, поданий у лютому 2025 року 14 великими видавцями, серед яких Forbes, Condé Nast, Los Angeles Times та The Atlantic, стверджує, що Cohere відтворює суттєві частини їхніх матеріалів, іноді майже слово в слово, часто обходячи платні стіни видавців. Також вони заявляють, що ШІ генерує "галюциновані" тексти, помилково приписані їхнім брендам. Позов містить понад 4000 таких робіт і 75 прикладів виходів, які, за словами видавців, точно повторюють структуру, тон і стиль оригінальних матеріалів.

Розглянувши справу, суддя Макмахон не погодила прохання Cohere про відхилення позову, визнавши, що видавці достатньо довели можливе пряме та вторинне порушення, а також порушення Закону Ланхема (основний федеральний закон США, який регулює товарні знаки, торгові марки, брендинг та недобросовісну конкуренцію).

Cohere на даному етапі не оскаржувала копіювання тренувальних даних чи генерацію RAG (Retrieval-Augmented Generation – генерація з доповненням через пошук), зосередившись на "заміщувальному резюме", стверджуючи, що перекриття стилів мінімальне, а виходи — просто фактичні конспекти.

Коли резюме переходить межу?

Це рішення з’явилося на тлі численних судових розглядів щодо ШІ-резюме. Традиційні підсумки стискають факти, і авторські права не захищають самі факти. Але вони захищають виразну структуру та подачу: вибір структури, акцентів, ритму та нарративу, який перетворює звичайну новину на історію.

Ще до штучного інтелекту суди визнавали, що скорочення може порушувати права, якщо відтворює ці виразні елементи. У справі 1999 року Nihon Keizai Shimbun проти Comline Business Data суд зазначив, що хоч відтворення фактів дозволене, абстракти можуть порушувати права, якщо повторюють оригінальні речення, структуру та організацію.

Сучасні ШІ-справи застосовують ті самі принципи. Наприклад, у справі New York Times проти Microsoft (квітень 2025) суд відхилив позови щодо "конспектів" Copilot, визнавши їх недостатньо схожими на оригінальні матеріали. Але два тижні тому той самий суддя дозволив авторам художніх творів подавати позови проти OpenAI, визнавши, що резюме ChatGPT для "Гри престолів" потенційно порушує авторські права, оскільки передає тон, сюжет та персонажів оригіналу.

Новинні статті унікальні: вони коротші за романи — це полегшує копіювання, але містять більше захищених структурних елементів. Питання не в сюжеті чи персонажах, а в тому, чи ШІ відтворив журналістський спосіб подачі фактів.

Чому рішення в справі проти Cohere важливе

Cohere — одне з перших рішень, яке підтримало претензії щодо копіювання тексту на основі не дослівних резюме. Воно зсуває фокус від дискусій про тренувальні дані до конкретних виходів ШІ.

Отже, "резюме" не є "безпечною гаванню" — будь-яке наближення до оригінальної журналістської подачі може призвести до порушення авторських прав.

Висновок

Рішення Макмахон чітко показує: виразні ШІ-переповіді новин не застраховані від порушення авторського права, і питання, коли резюме стає заміщенням, а заміщення — порушенням, набуває все більшої актуальності і підтримки щодо захисту.

Для України, яка рухається у напрямку впровадження європейського законодавства в майбутньому (зокрема, адаптації Закону ЄС про ШІ), що базується на етичному використанні штучного інтелекту, цей судовий прецедент може виявитися важливим у розтлумаченні природи авторського права і відстоюванні інтересів українських медіа в контексті етичної імплементації ШІ на медіаринку України.