Україна приєдналася до Європейської ради зі штучного інтелекту

Україна вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board), яке відбулося 24 жовтня 2025 року. Наша державу представляла команда ШІ Міністерства цифрової трансформації України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Україні надано статус спостерігача Єврокомісією, що дозволяє брати участь у обговореннях і формуванні спільної політики ШІ в Європі.

"Це важливий крок у європейській інтеграції України та наближенні до стандартів AI Act", - йдеться в повідомленні.

Країни ЄС обговорювали прогрес розбудови AI Factories, національної адаптації AI Act, потребу у спрощенні регулювання та перспективи застосування Apply AI Strategy в ЄС.

На засіданні Україна представила:

прогрес у реалізації "Білої книги" зі ШІ та планів імплементації AI Act разом із EU4Digital;

розробку Нацстратегії ШІ до 2030 року, запуск AI-асистента у Дії, інструмент для євроінтеграції та створення великої мовної моделі;

потребу у підтримці AI Sandbox і розвитку регуляторних інституцій;

прагнення приєднатися до EuroHPC JU.

Зазначається, що участь України в AI Board є не лише визнанням її технологічного потенціалу, а й стратегічним кроком до цифрового майбутнього Європи разом із українськими ініціативами в ШІ.

Нагадаємо, Мінцифри презентувало "Білу книгу" з регулювання ШІ в Україні" ще у 2024 році. Це документ, що пропонує комплексний підхід до регулювання технологій штучного інтелекту в країні.

Другий етап регулювання штучного інтелекту в Україні, згідно з планом Мінцифри, передбачає розробку та впровадження спеціального закону, який має стати аналогом Регламенту ЄС про штучний інтелект. Цей крок спрямований на гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами та стандартами, що забезпечить правову визначеність для розробників та користувачів ШІ.

Окрім цього, минулого року ​​Мінцифри розробило дорожню карту регулювання ШІ. Пропонований підхід базується на bottom-up принципі, який передбачає поступове впровадження регулювання “від меншого до більшого”. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще тоді анонсував публікацію “Білої книги”, де ці питання будуть розкриті більш детально.