Украина присоединилась к Европейскому совету по искусственному интеллекту

Украина впервые приняла участие в заседании высокого уровня Европейского совета по искусственному интеллекту (European AI Board), которое состоялось 24 октября 2025 года. Наше государство представляла команда ИИ Министерства цифровой трансформации Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Украине предоставлен статус наблюдателя Еврокомиссией, позволяющий участвовать в обсуждениях и формировании общей политики ИИ в Европе.

"Это важный шаг в европейской интеграции Украины и приближении к стандартам AI Act", – говорится в сообщении.

Страны ЕС обсуждали прогресс развития AI Factories, национальной адаптации AI Act, потребности в упрощении регулирования и перспективы применения Apply AI Strategy в ЕС.

На заседании Украина представила:

прогресс в реализации "Белой книги" по ИИ и планов имплементации AI Act вместе с EU4Digital;

разработку Нацстратегии ИИ до 2030 года, запуск AI-ассистента в Действии, инструмент для евроинтеграции и создания большой языковой модели;

потребность в поддержке AI Sandbox и развитии регуляторных институтов;

стремление присоединиться к EuroHPC JU.

Участие Украины в AI Board является не только признанием ее технологического потенциала, но и стратегическим шагом к цифровому будущему Европы вместе с украинскими инициативами в ИИ.

Напомним, Минцифры презентовало "Белую книгу" по регулированию ИИ в Украине" еще в 2024. Это документ, предлагающий комплексный подход к регулированию технологий искусственного интеллекта в стране.

Второй этап регулирования искусственного интеллекта в Украине согласно плану Минцифры предусматривает разработку и внедрение специального закона, который должен стать аналогом Регламента ЕС об искусственном интеллекте. Этот шаг направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими нормами и стандартами, что обеспечит правовую определенность для разработчиков и пользователей ИИ.

Кроме этого, в прошлом году Минцифры разработало дорожную карту регулирования ИИ. Предлагаемый подход базируется на bottom-up принципе, предусматривающем постепенное внедрение регулирования "от меньшего к большему". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще тогда анонсировал публикацию "Белой книги", где эти вопросы будут раскрыты более подробно.