Ставка Oracle на ШІ: акції компанії впали на 30% через борги та залежність від OpenAI

Компанія Oracle, заснована Ларрі Еллісоном, постраждала від нещодавнього розпродажу технологічних акцій на Уолл-стріт сильніше, ніж її конкуренти в сфері ШІ. Акції Oracle за останній місяць впали майже на 30% за останній місяць, що майже вдвічі більше, ніж у техногіганта Meta.

Величезні позики одного з найбільших у світі розробників програмного забезпечення для фінансування ШІ-проєктів та значна залежність від контрактів з OpenAI викликали занепокоєння в інвесторів.

Oracle зробила різкий вступ у гонку штучного інтелекту, зобов'язавшись витратити сотні мільярдів доларів протягом наступних кількох років на чипи та центри обробки даних, значною мірою для забезпечення обчислювальною потужністю OpenAI. Швидкість та масштаб цих кроків збентежили ринки, оскільки інвестори пильно стежать за капітальними витратами гіперскейлерів.

Що непокоїть інвесторів?

Це падіння акцій на 30% нівелювало зростання ринкової вартості на понад $250 млрд після оголошення угод з OpenAI у вересні.

Компанія активно використовує ринки боргу, щоб швидко наростити потужності. Група має близько $96 млрд довгострокового боргу (зростання з $75 млрд торік), а прогнози Morgan Stanley передбачають його збільшення до $290 млрд до 2028 року.

Oracle очікує, що угоди з OpenAI принесуть $300 млрд доходу між 2027 та 2032 роками. Однак Moody's та S&P Global вказують на значний кредитний ризик, оскільки третина доходів Oracle до 2028 року буде пов'язана лише з одним клієнтом — стартапом, що фінансується венчурним капіталом.

Аналітики JPMorgan відзначили "напруженість між агресивними амбіціями" Oracle щодо розвитку штучного інтелекту та обмеженнями її балансу інвестицій. На відміну від Amazon, Google та Microsoft, Oracle є єдиною компанією з негативним вільним грошовим потоком серед п'яти найбільших гіперскейлерів.

Крім того, Oracle має позабалансові орендні зобов'язання на суму $100 млрд за довгостроковими договорами оренди центрів обробки даних у США, які використовуватимуться OpenAI.

Довідково

Гіперскейлери — це великомасштабні центри обробки даних, які надають широкий спектр хмарних обчислень і рішень для бізнесу, що потребує великої цифрової інфраструктури, обробки та зберігання даних.

Про Oracle

Oracle — американська корпорація, найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання, одна з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних, знарядь для розробки баз даних, а також ERP-систем. Заснована червні 1977 року.

Ларрі Еллісон, засновник корпорації Oracle, обіймає посаду генерального директора Oracle протягом усієї історії існування компанії.

Варто зауважити, що станом на 14 листопада Ларрі Еллісон в рейтингу мільярдерів Bloomberg обіймає другу сходинку. Його загальний чистий капітал становить 275 мільярдів доларів. Перша позиція належить Ілону Маску з чистим капіталом у $430 млрд.

Україна активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації відіграє ключову роль у цьому процесі, зосереджуючись на двох основних напрямках: практичному впровадженні ШІ у державні сервіси та формуванні стабільного правового поля.

Одним із недавніх прикладів такої практичної реалізації є запуск нового цифрового порталу Державної служби статистики України (Держстат), який тепер має вбудованого ШІ-асистента StatGPT. Цей крок демонструє, як Уряд використовує технології ШІ для підвищення ефективності та доступності публічних послуг.