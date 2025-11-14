Ставка Oracle на ШИ: акции компании упали на 30% из-за долгов и зависимости от OpenAI

Компания Oracle, основанная Ларри Эллисоном, пострадала от недавней распродажи технологических акций на Уолл-стрит сильнее ее конкурентов в сфере ИИ. Акции Oracle за последний месяц упали почти на 30% за последний месяц, что почти вдвое больше, чем у техногиганта Meta.

Огромные ссуды одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для финансирования ИИ-проектов и значительная зависимость от контрактов с OpenAI вызвали беспокойство у инвесторов.

Oracle сделала резкое поступление в гонку искусственного интеллекта, обязавшись потратить сотни миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет на чипы и центры обработки данных, в значительной степени для обеспечения вычислительной мощности OpenAI. Скорость и масштаб этих шагов смутили рынки, поскольку инвесторы внимательно следят за капитальными затратами гиперскейлеров.

Что беспокоит инвесторов?

Это падение акций на 30% нивелировало рост рыночной стоимости более чем на $250 млрд после объявления сделок с OpenAI в сентябре.

Компания активно использует рынки долга, чтобы быстро нарастить мощности. Группа имеет около $96 млрд долгосрочного долга (рост с $75 млрд в прошлом году), а прогнозы Morgan Stanley предполагают его увеличение до $290 млрд к 2028 году.

Oracle ожидает, что соглашения с OpenAI принесут $300 млрд дохода между 2027 и 2032 годами. Однако Moody's и S&P Global указывают на значительный кредитный риск, поскольку треть доходов Oracle к 2028 году будет связана только с одним клиентом - стартапом, финансируемым венчурным капиталом.

Аналитики JPMorgan отметили "напряженность между агрессивными амбициями" Oracle по развитию искусственного интеллекта и ограничениям ее баланса инвестиций. В отличие от Amazon, Google и Microsoft, Oracle является единственной компанией с отрицательным свободным денежным потоком среди пяти крупнейших гиперскейлеров.

Кроме того, Oracle имеет внебалансовые арендные обязательства на сумму $100 млрд по долгосрочным договорам аренды центров обработки данных в США, которые будут использоваться OpenAI.

Справочно

Гиперскейлеры – это крупномасштабные центры обработки данных, предоставляющие широкий спектр облачных вычислений и решений для бизнеса, требующего большой цифровой инфраструктуры, обработки и хранения данных.

Об Oracle

Oracle – американская корпорация, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования, одна из крупнейших американских компаний, разработчиков систем управления базами данных, орудий для разработки баз данных, а также ERP-систем. Основана в июне 1977 года.

Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle, занимает должность генерального директора Oracle на протяжении всей истории существования компании.

Стоит отметить, что по состоянию на 14 ноября Ларри Эллисон в рейтинге миллиардеров Bloomberg занимает второе место. Его общий чистый капитал составляет 275 миллиардов долларов. Первая позиция принадлежит Илону Маску с чистым капиталом в $430 млрд.

Украина активно развивает сферу искусственного интеллекта, считая ее одним из ключевых элементов цифровой трансформации и ускоренного экономического роста. Министерство цифровой трансформации играет ключевую роль в этом процессе, сосредотачиваясь на двух основных направлениях: практическом внедрении ИИ в государственные сервисы и формировании стабильного правового поля.

Одним из недавних примеров такой практической реализации является запуск нового цифрового портала Государственной службы статистики Украины (Госстат), который теперь имеет встроенный ШИ-ассистент StatGPT. Этот шаг демонстрирует, как правительство использует технологии ИИ для повышения эффективности и доступности публичных услуг.