На границе с Румынией таможенники пресекли попытку незаконного экспорта сои на 2,4 млн гривен (ФОТО)

На границе с Румынией украинские таможенники задокументировали попытку незаконного экспорта более 180 тонн сои. Стоимость незадекларированного товара, который пытались вывезти незаконно, оценивается примерно в 2,4 млн. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Предприятие-производитель сельскохозяйственной продукции осуществляло экспорт соевых бобов железнодорожным транспортом через пункт пропуска "Вадул-Сирет – Викшаны" на основании контракта и поданных таможенных документов.

Однако при анализе поставки у таможенников возникли сомнения в достоверности сведений в поданных документах. Было принято решение провести дополнительные формальности.

Взвешивание железнодорожных вагонов подтвердило разногласия: фактический вес нетто соевых бобов оказался на 181,7 тонны больше, чем было официально задекларировано в таможенной декларации.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, за 10 месяцев 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 8 084 нарушения таможенных правил на общую сумму 10,7 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук