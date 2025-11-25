- Категория
На границе с Румынией таможенники пресекли попытку незаконного экспорта сои на 2,4 млн гривен (ФОТО)
На границе с Румынией украинские таможенники задокументировали попытку незаконного экспорта более 180 тонн сои. Стоимость незадекларированного товара, который пытались вывезти незаконно, оценивается примерно в 2,4 млн. гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Предприятие-производитель сельскохозяйственной продукции осуществляло экспорт соевых бобов железнодорожным транспортом через пункт пропуска "Вадул-Сирет – Викшаны" на основании контракта и поданных таможенных документов.
Однако при анализе поставки у таможенников возникли сомнения в достоверности сведений в поданных документах. Было принято решение провести дополнительные формальности.
Взвешивание железнодорожных вагонов подтвердило разногласия: фактический вес нетто соевых бобов оказался на 181,7 тонны больше, чем было официально задекларировано в таможенной декларации.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, за 10 месяцев 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 8 084 нарушения таможенных правил на общую сумму 10,7 млрд грн.