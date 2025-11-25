Запланована подія 2

На кордоні з Румунією митники зупинили спробу незаконного експорту сої на 2,4 млн гривень (ФОТО)

вагани, соя
Митники зупинили незаконний експорт сої / Державна митна служба України

На кордоні з Румунією українські митники задокументували спробу незаконного експорту понад 180 тонн сої. Вартість незадекларованого товару, який намагалися вивезти незаконно, оцінюється приблизно у 2,4 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Підприємство-виробник сільськогосподарської продукції здійснювало експорт соєвих бобів залізничним транспортом через пункт пропуску "Вадул-Сірет – Вікшани" на підставі контракту та поданих митних документів.

Українські митники зупини незаконний експорт сої
Українські митники зупини незаконний експорт сої / Державна митна служба України

Проте, під час аналізу поставки у митників виникли сумніви щодо достовірності відомостей у поданих документах. Було прийнято рішення провести додаткові формальності.

Зважування залізничних вагонів підтвердило розбіжності: фактична вага нетто соєвих бобів виявилася на 181,7 тонни більшою, ніж було офіційно задекларовано у митній декларації.

На кордоні з Румунією митники задокументували спробу незаконного експорту сої
На кордоні з Румунією митники задокументували спробу незаконного експорту сої / Державна митна служба України

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил згідно з ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, за 10 місяців 2025 року митні органи України зафіксували 8 084 порушення митних правил на загальну суму 10,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук