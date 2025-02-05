Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Наличный курс:

USD

41,80

41,78

EUR

43,55

43,35

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области изъяли партию турецких кабачков с нитратами, едва не попавшими на прилавки магазинов

кабачки
Госпродслужба обнаружила и уничтожила опасные кабачки. Фото: Freepik

В Киевской области, при участии представителей Госпродпотребслужбы и пограничной службы, было обнаружено и уничтожено 810 кг турецких кабачков, не соответствующих санитарным нормам.

 

Об этом сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Как отметили в ведомстве, в указанной продукции при осуществлении мер государственного контроля было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышено содержание нитратов. Из-за выявленных нарушений груз был конфискован и уничтожен.

Фото 2 — В Киевской области изъяли партию турецких кабачков с нитратами, едва не попавшими на прилавки магазинов
В Киевской области изъяли партию ядовитых кабачков. Фото: Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе напомнили, что опасные продукты питания – это те, которые могут нанести вред здоровью человека. В частности, к некачественной и опасной относится продукция, не отвечающая обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов, касающихся ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды. Оборот такой продукции в Украине запрещен.

Фото 3 — В Киевской области изъяли партию турецких кабачков с нитратами, едва не попавшими на прилавки магазинов
Всего изъяли 810 кг ядовитых кабачков. Фото: Госпродпотребслужба

Следует напомнить, что в течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было обнаружено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и могли представлять угрозу здоровью потребителей.

Также Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.

Автор:
Татьяна Бессараб