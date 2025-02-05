В Киевской области изъяли партию турецких кабачков с нитратами, едва не попавшими на прилавки магазинов

В Киевской области, при участии представителей Госпродпотребслужбы и пограничной службы, было обнаружено и уничтожено 810 кг турецких кабачков, не соответствующих санитарным нормам.

Об этом сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Как отметили в ведомстве, в указанной продукции при осуществлении мер государственного контроля было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышено содержание нитратов. Из-за выявленных нарушений груз был конфискован и уничтожен.

В Киевской области изъяли партию ядовитых кабачков. Фото: Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе напомнили, что опасные продукты питания – это те, которые могут нанести вред здоровью человека. В частности, к некачественной и опасной относится продукция, не отвечающая обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов, касающихся ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды. Оборот такой продукции в Украине запрещен.

Всего изъяли 810 кг ядовитых кабачков. Фото: Госпродпотребслужба

Следует напомнить, что в течение 2024 года специалисты Госпродпотребслужбы провели более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было обнаружено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и могли представлять угрозу здоровью потребителей.

Также Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.