На Київщині вилучили партію турецьких кабачків з нітратами, які ледь не потрапили на прилавки магазинів

В Київській області, за участі представників Держпродспоживслужби та прикордонної служби, було виявлено та знищено 810 кг турецьких кабачків, які не відповідали санітарним нормам.

Про це повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Як зазначили у відомстві, у вказаній продукції під час здійснення заходів державного контролю було виявлено невідповідність вимогам нормативних документів, а саме: перевищений вміст нітратів. Через виявлені порушення вантаж було конфісковано та знищено.

На Київщині вилучили партію отруйних кабачків. Фото: Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі нагадали, що небезпечні продукти харчування – це ті, що можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Зокрема, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля. Обіг такої продукції в Україні заборонено.

Усього було вилучено 810 кг кабачків. Фото: Держпродспоживслужба

Варто нагадати, що протягом 2024 року фахівці Держпродспоживслужби провели понад 900 перевірок характеристик продукції, в результаті яких було виявлено більше 746 тисяч одиниць ламп з неспрямованим випромінюванням та понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідали вимогам безпеки та могли становити загрозу для здоров’я споживачів.

Також Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.