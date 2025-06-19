Налог на доходы физических лиц: уплата выросла более чем на 20% с начала 2025 года

Украинские налогоплательщики продемонстрировали значительный рост уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в течение января – мая 2025 года. За этот период в бюджет поступило 238,9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Указывается, что это на 21,8%, или почти на 42,7 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые пять месяцев 2024 года эта сумма составила 196,2 млрд гривен.

Регионы – лидеры по объему уплаченного НДФЛ:

Киев – 56,2 млрд грн,

– 56,2 млрд грн, Днепропетровская область – 23,7 млрд грн,

– 23,7 млрд грн, Львовская область – 16,2 млрд грн,

– 16,2 млрд грн, Киевская область – 14,1 млрд гривен.

Налоговая служба также напоминает гражданам о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Это право предоставляется плательщикам НДФЛ, которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Документы на получение налоговой скидки по расходам, осуществленным в 2024 году, можно подавать до 31 декабря 2025 года .

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и представления.