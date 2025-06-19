Податок на доходи фізичних осіб: сплата зросла на понад 20% з початку 2025 року

Українські платники податків продемонстрували значне зростання сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) протягом січня – травня 2025 року. За цей період до бюджету надійшло 238,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Вказується, що це на 21,8%, або майже на 42,7 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За перші п’ять місяців 2024 року ця сума становила 196,2 млрд гривень.

Регіони – лідери за обсягом сплаченого ПДФО:

Київ – 56,2 млрд грн,

– 56,2 млрд грн, Дніпропетровська область – 23,7 млрд грн,

– 23,7 млрд грн, Львівська область – 16,2 млрд грн,

– 16,2 млрд грн, Київська область – 14,1 млрд гривень.

Податкова служба також нагадує громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право надається платникам ПДФО, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Документи на отримання податкової знижки за витратами, здійсненими у 2024 році, можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Також Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.