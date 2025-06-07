Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,42

41,36

EUR

47,60

47,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налог на недвижимое имущество: как платим за "лишние квадраты" в 2025 году

недвижимость
Налог на недвижимость платится только за "избыточные" метры. / Depositphotos

В 2025 году украинцы платят налог на недвижимость за отчетный 2024 год. Нынешние обязательства за "чрезмерную" площадь придется уплатить в следующем году.

 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

До 1 июля контролирующие органы присылают налогоплательщикам уведомления о сумме уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка за отчетный 2024 год.

После получения уведомления налоговое обязательство уплачивается физическими лицами в течение 60 дней, сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснения главного управления Государственной налоговой службы в г. в Киеве.

"Это сообщение содержит детальный расчет налога и реквизиты для уплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и льготах, если они есть", — заявили в налоговой.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят физлица – собственники, если у них есть:

  • квартиры свыше 60 кв. м;
  • дома свыше 120 кв. м;
  • другие разные типы жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. м;
  • нежилая недвижимость.

Начисления применяются только на "избыточные" метры имущества.

Обжалование налога на недвижимость: какая процедура

В то же время налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в Центры обслуживания плательщиков по своему налоговому адресу для проведения сверки данных относительно:

  • объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • права на пользование льготой по уплате налога;
  • размера ставки налога;
  • начисленной суммы налога.

Начисление налоговой можно обжаловать, в случае выявления разногласий между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов, в частности, документов на право собственности.

В этом случае контролирующий орган по налоговому адресу плательщика налога производит перерасчет суммы налога. Впоследствии налоговая направляет или вручает плательщику новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое решение считается отмененным.

В налоговой напомнили, что плательщик самостоятельно может узнать, сколько ему необходимо уплатить налога на недвижимость, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте ГНС.

Налогоплательщики могут пересмотреть сложившиеся налоговые уведомления-решения в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая»: в режиме «ЭК для граждан» – «Общая информация о плательщике» – «Сообщение об обязанности уплаты денежного обязательства».

Ранее Delo.ua писало о том, чтоуплату налога на недвижимость и коммуналки за разрушенное жилье могут отменить.

Автор:
Леся Соловчук