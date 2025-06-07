Налог на недвижимое имущество: как платим за "лишние квадраты" в 2025 году

В 2025 году украинцы платят налог на недвижимость за отчетный 2024 год. Нынешние обязательства за "чрезмерную" площадь придется уплатить в следующем году.

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До 1 июля контролирующие органы присылают налогоплательщикам уведомления о сумме уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка за отчетный 2024 год.

После получения уведомления налоговое обязательство уплачивается физическими лицами в течение 60 дней, сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснения главного управления Государственной налоговой службы в г. в Киеве.

"Это сообщение содержит детальный расчет налога и реквизиты для уплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и льготах, если они есть", — заявили в налоговой.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят физлица – собственники, если у них есть:

квартиры свыше 60 кв. м;

дома свыше 120 кв. м;

другие разные типы жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. м;

нежилая недвижимость.

Начисления применяются только на "избыточные" метры имущества.

Обжалование налога на недвижимость: какая процедура

В то же время налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в Центры обслуживания плательщиков по своему налоговому адресу для проведения сверки данных относительно:

объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;

права на пользование льготой по уплате налога;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

Начисление налоговой можно обжаловать, в случае выявления разногласий между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов, в частности, документов на право собственности.

В этом случае контролирующий орган по налоговому адресу плательщика налога производит перерасчет суммы налога. Впоследствии налоговая направляет или вручает плательщику новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое решение считается отмененным.

В налоговой напомнили, что плательщик самостоятельно может узнать, сколько ему необходимо уплатить налога на недвижимость, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте ГНС.

Налогоплательщики могут пересмотреть сложившиеся налоговые уведомления-решения в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая»: в режиме «ЭК для граждан» – «Общая информация о плательщике» – «Сообщение об обязанности уплаты денежного обязательства».

Ранее Delo.ua писало о том, чтоуплату налога на недвижимость и коммуналки за разрушенное жилье могут отменить.