Податок на нерухоме майно: як платимо за "зайві квадрати" у 2025 році

У 2025 році українці сплачують податок на нерухомість за звітний 2024 рік. Цьогорічні зобов'язання за “надмірну” площу доведеться сплатити наступного року.

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До 1 липня контролюючі органи надсилають платникам податків повідомлення про суму сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за звітний 2024 рік.

Після отримання повідомлення податкове зобов’язання сплачується фізичними особами протягом 60 днів, повідомляє Delo.ua з посиланням на роз'яснення головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

«Це повідомлення містить детальний розрахунок податку та реквізити для сплати, а також інформацію про адресу, площу об'єкта і пільги, якщо вони є», - заявили у податковій.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізособи – власники, якщо у них є:

квартири понад 60 кв. м;

будинки понад 120 кв. м;

інші різні типи житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. м;

нежитлова нерухомість.

Нарахування застосовуються лише на "надлишкові" метри майна.

Оскарження податку на нерухомість: яка процедура

Водночас платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Центрів обслуговування платників за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

Нарахування податкової можна оскаржити, у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності.

У цьому випадку контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку. Згодом податкова надсилає або вручає платнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове рішення вважається скасованим.

У податковій нагадали, що платник самостійно може дізнатися скільки йому необхідно сплатити податку на нерухомість скориставшись онлайн-калькулятором на сайті ДПС.

Платники податків можуть переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова»: в режимі «ЕК для громадян» - «Загальна інформація про платника» - «Повідомлення про обов’язок сплати грошового зобов’язання».

Раніше Delo.ua писало про те, що сплату податку на нерухомість та комуналки за зруйноване житло можуть відмінити.