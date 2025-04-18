Оплату налога на недвижимость и коммуналки за разрушенное жилье могут отменить

Депутаты считают парадоксом закона, что украинцы до сих пор платят налоги и коммунальные услуги за жилье в разрушенных россиянами домах.

В апреле в Верховную Раду был внесен законопроект об упразднении оплаты жилищно-коммунальных услуг за разрушенное жилье. Нормативный акт будет вынесен на голосование в ближайшее время.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике Михаил Цымбалюк. По его словам, законопроект №13155 поддерживают разные политические партии. И в ближайшие недели он попадет в сессионный зал на первое чтение.

"Определенная часть органов местных властей уже приняла такое решение на местном уровне. Но в большинстве случаев ссылаются на отсутствие изменений в действующее законодательство", — рассказал депутат.

В комментарии Delo.ua Михаил Цымбалюк пояснил, что законопроект очень важен, потому что большое количество украинцев, кроме того, что лишены жилья, еще и не получают никаких коммунальных услуг за помещения, которые разрушены полностью или частично и не эксплуатируются.

По словам Цымбалюка, предприятия просто автоматически начисляют плату – и это несправедливо.

"Если есть подтверждение, например, справка из местного совета, что этот объект не используется для жилья или других нужд, будут отменяться все коммунальные платежи и налог на имущество. До тех пор, пока оно не будет восстановлено. В противном случае это парадокс: долги растут, люди никогда за это не заплатят, потому что услуга им — заплатить им".

Он отметил, что от российских атак пострадали не только жилые дома, но торговые центры.

"Они также платят налог на недвижимость. И, на самом деле, очень важно четко разобраться: если у человека пострадало жилье или помещение, которое уже непригодно к использованию, то на период действия военного положения и на год после завершения военного положения – никакие коммунальные платежи и налог на недвижимость не будут начисляться. Это правильное решение.

По словам депутата, после принятия закона Кабинет министров разработает порядок освобождения от налога и уплаты ЖКУ.

"То есть должны составить акт. Если жилье не пригодно к использованию, то прекращается начисление каких-либо коммунальных услуг. Решение запоздалое, но справедливое", — добавил он.

Ранее Delo.ua писало о том, что в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.

Также сообщалось о том, в каких случаях можно обжаловать налог на недвижимость.