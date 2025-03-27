Цены на газ для населения: сколько будет стоить голубое топливо в апреле

30 апреля завершается действие "годовых" тарифов на газ и многих потребителей интересует, изменится ли цена на голубое топливо. На рынке присутствует девять поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену и месячную – переменную цену. Низкую цену за газ населению предлагает ООО ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Тернопольгаз сбыт".

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Об этом сообщает консультационный центр для населения "Газправда".

В настоящее время продолжает действовать мораторий на повышение тарифов. В апреле 2025 природный газ для населения не подорожает. На сайте газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины", обслуживающей более 12 млн домохозяйств, четко указано, что до 30 апреля 2025 года в рамках годовой фиксированной цены, за один кубометр газа потребители будут платить 7,96 грн. Кроме того, и дальше будут действовать дополнительные скидки. В частности, клиенты компании могут получить 1% скидки в следующем месяце за уплату счета до 15 числа в личном кабинете или чатботе.

По данным консультационного центра, годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. Из девяти и поставщиков газа населению пять компаний предлагают и годовую, фиксированную цену и переменную месячную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Цены газоснабжающих компаний следующие:

ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн/м 3 ;

ООО "Тернопольгаз сбыт" — 7,96 грн/м 3 ;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" — 7,98 грн/м 3 ;

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/м 3 ;

ООО "Киевские энергетические услуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/м 3 ;

Yasno ООО "Днепровские энергетические услуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/м 3 ;

Yasno ООО "Энерджи трейд групп" — 9,977 грн/м 3 (7,779 — базовое годовое предложение);

ООО "Львовэнергосбыт" — 20,05 грн/м 3 (8,20- базовое годовое предложение);

ООО "Ритейл сервис" ТМ "СветГаз" — 20,99 грн/м 3 (9,99 — базовое годовое предложение).

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.