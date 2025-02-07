В Украине дорожает газ: фактическая цена за год выросла на 28%

Фактическая цена реализации природного газа, добытого в Украине, в январе 2025 г. выросла до 16 334,44 грн за 1 тыс. м3 (без НДС). Это на 6,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 28,2% больше, чем в январе 2024 года.



По информации Министерства экономики, такая цена установлена согласно действующему законодательству и результатам анализа трех ключевых величин:

средневзвешенная цена газа по договорам с НАК "Нефтегаз Украины". Поскольку в декабре 2024 года такие соглашения не были заключены, этот фактор не учитывался в расчетах;

средневзвешенная цена газа, по которой его продавали украинские добывающие компании на биржах в декабре 2024 года, составила 15 914 грн. за 1 тыс. грн. м3 (без НДС);

средневзвешенная цена газа, согласно данным Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market. В декабре 2024 года этот показатель составил 16334,44 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), которая определена как среднее арифметическое значение.

Напомним, " Нафтогаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.

Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м природного газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры. Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной в течение последних нескольких лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нафтогаза" по цене 7,96 грн за кубометр.