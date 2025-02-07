В Україні дорожчає газ: фактична ціна за рік зросла на 28%

Фактична ціна реалізації природного газу, видобутого в Україні, у січні 2025 року зросла до 16 334,44 грн за 1 тис. м3 (без ПДВ). Це на 6,8% більше порівняно з попереднім місяцем, та на 28,2% більше, ніж у січні 2024 року.



За інформацією Міністерства економіки, така ціна встановлена згідно з чинним законодавством та результатами аналізу трьох ключових величин:

середньозважена ціна газу за договорами з НАК "Нафтогаз України". Через те, що в грудні 2024 року такі угоди не були укладені, цей фактор не враховувався у розрахунках;

середньозважена ціна газу, за якою його продавали українські видобувні компанії на біржах в грудні 2024 року, склала 15 914 грн за 1 тис. м3 (без ПДВ);

середньозважена ціна газу, згідно з даними Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market . У грудні 2024 року цей показник склав 16 334,44 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), яка визначена як середнє арифметичне значення.

Нагадаємо, "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.

Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м природнього газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури. Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.