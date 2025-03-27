Ціни на газ для населення: скільки коштуватиме блакитне паливо у квітні

30 квітня завершується дія "річних" тарифів на газ і багатьох споживачів цікавить, чи зміниться ціна на блакитне паливо. На ринку присутні дев’ять постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну ціну. Найнижчу ціну за газ населенню пропонує ТОВ ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "Тернопільгаз збут".

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Про це повідомляє консультаційний центр для населення Газправда.

Наразі продовжує діяти мораторій на підняття тарифів. У квітні 2025 року природний газ для населення не подорожчає. На сайті газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує понад 12 млн домогосподарств, чітко вказано, що до 30 квітня 2025 року в рамках річної фіксованої ціни, за один кубометр газу споживачі платитимуть 7,96 грн. Крім того, й надалі діятимуть додаткові знижки. Зокрема, клієнти компанії можуть отримати 1% знижки в наступному місяці за сплату рахунку до 15 числа в особистому кабінеті або чатботі.

За даними консультаційного центру, річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. З дев’яти постачальників газу населенню п’ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і змінну місячну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.

Ціни газопостачальних компаній наступні:

ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн/ м 3 ;

ТОВ "Тернопільгаз збут" — 7,96 грн/ м 3 ;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" — 7,98 грн/ м 3 ;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/ м 3 ;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/ м 3 ;

Yasno ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/ м 3 ;

Yasno ТОВ "Енерджі трейд груп"— 9,977 грн/ м 3 (7,779 — базова річна пропозиція);

ТОВ "Львівенергозбут" — 20,05 грн/ м 3 (8,20— базова річна пропозиція);

ТОВ "Ритейл сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 20,99 грн/ м3 (9,99— базова річна пропозиція).

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.