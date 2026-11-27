За последние три года в Украине зафиксировали более 456 тыс. перепродаж легковых автомобилей ранее чем через полгода после приобретения. На такие операции приходится 15,6% изучаемых сделок. Введение налога в 23% за быструю продажу автомобилей может затронуть не только профессиональных продавцов, но и обычных автовладельцев и создать риски дальнейшей тенизации рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование Института исследований авторынка (ИДА).

Верховная Рада 11 ноября 2026 приняла законопроект №16037-д, который предусматривает изменение правил налогообложения продажи транспортных средств.

Если физическое лицо будет продавать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед раньше, чем через 183 дня после регистрации на себя, ему придется уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора даже за первую продажу в течение года.

Исключение из требования срока владения предусмотрено для унаследованных транспортных средств.

По состоянию на 22 ноября закон ждал подписи президента. Введение новых правил предусмотрено с 1 января 2027 года.

Какую часть авторынка может затронуть новый налог

Институт проанализировал почти 2,92 млн операций по перепродаже легковых автомобилей за период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2026 года.

Количество перепродаж автомобилей раньше чем через 183 дня после приобретения составляло:

сентябрь 2023 – август 2024 – 196,6 тыс. (17% всех исследованных операций за период);

сентябрь 2024 – август 2025 – 130,9 тыс. (15,1%);

сентябрь 2025 – август 2026 – 129 тыс. (14,4%).

Средний срок владения автомобилем перед быстрой перепродажей составил 79 дней.

При этом только 25,4% таких операций прошли в течение первого месяца после приобретения. Остальные автомобили сменили владельцев позже.

Эксперты отмечают, что короткий срок владения автомобилем не обязательно свидетельствует о коммерческой деятельности продавца.

Какие автомобили чаще всего быстро перепродают

По количеству перепродаж в течение первых 182 дней после приобретения лидируют:

Volkswagen Golf – 15 239 сделок;

Volkswagen Passat – 14 928;

Škoda Octavia – 14 354.

Десять самых популярных моделей суммарно охватывают почти 100 тыс. сделок, или 21,9% всех быстрых перепродаж.

Приведенные суммы иллюстративны. Фактический размер налога будет определяться в соответствии с установленной законодательством налогооблагаемой базой, а будет уплачиваться в гривнах.

Налог придется платить даже за продажу авто с убытком

Одной из основных проблем нового механизма эксперты называют обложение стоимости автомобиля, а не фактической прибыли от его продажи.

Например, если владелец приобрел автомобиль за 550 тыс. грн, а через несколько месяцев продал за 500 тыс. грн, при соответствующей налогооблагаемой базе ему придется уплатить 115 тыс. грн налогов. С учетом разницы между ценой приобретения и продажи общие потери составят 165 тыс. грн.

В то же время, занижение стоимости автомобиля в договоре не позволит автоматически уменьшить налоговую нагрузку, поскольку законодательство устанавливает нижнюю границу базы налогообложения.

В ИДА обращают внимание на опыт Польши, где также действует ограничение срока владения автомобилем, однако при налогообложении учитывают расходы на его приобретение. Если владелец не получил прибыли, налог с него не взимается.

Как новый налог может повлиять на авторынок

По оценке Института высокие налоги могут стимулировать отложенное переоформление автомобилей и их продажу без должного изменения владельца.

Кроме того, новые правила могут усилить конкурентные преимущества крупных компаний, уже имеющих необходимую инфраструктуру для легальной торговли транспортными средствами.

Эксперты предлагают совместить усиление налогового контроля с упрощением условий легальной работы малого автобизнеса, цифровизацией учета транспортных средств и учетом подтвержденных расходов на приобретение автомобилей.

Напомним, за последние пять лет импорт подержанных автомобилей в Украину сократился почти вдвое, тогда как доля внутренних перепродаж в сегменте подержанных авто выросла с 61% до 79%. В то же время медианный возраст автомобилей, продающих на внутреннем вторичном авторынке, увеличился с 13 до 16 лет.