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Владельцы элитных авто уплатили почти 300 млн грн налога: где больше дорогих машин
За январь-октябрь 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили в местные бюджеты Украины 297,4 млн грн транспортного налога. Это на 48,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше средств поступило от физических лиц, а среди регионов по объемам уплаты лидирует Киев.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.
В частности, физические лица перечислили 184,4 млн. грн. транспортного налога, что составляет около 62% общих поступлений.
Еще 113 млн грн или 38% уплатили юридические лица.
Где в Украине платят больше налога на дорогие авто
Наибольшие поступления транспортного налога за десять месяцев зафиксировали в четырех регионах:
- Киев - 85,1 млн грн;
- Днепропетровская область - 27,6 млн грн;
- Одесская область - 22,5 млн грн;
- Киевская область - 21,9 млн грн.
Таким образом, на столицу пришлось около 29% всех поступлений транспортного налога в Украину.
Какие автомобили подпадают под налог на роскошь
Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, одновременно соответствующие двум критериям:
- С года выпуска автомобиля прошло не больше пяти лет включительно.
- Его среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.
Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Министерство экономики по специальной методике, учитывающей марку, модель, год выпуска, объем двигателя и тип топлива.
Ежегодно до 1 февраля министерство обнародует список машин, владельцы которых должны платить транспортный налог.
В 2026 году в этот список вошли 1285 моделей легковых автомобилей.
Напомним, за девять месяцев 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 260,5 млн грн транспортного налога. Тогда поступления превышали прошлогодний показатель на 58,5%, а наибольшую сумму получил бюджет Киева.