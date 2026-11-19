За январь-октябрь 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили в местные бюджеты Украины 297,4 млн грн транспортного налога. Это на 48,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше средств поступило от физических лиц, а среди регионов по объемам уплаты лидирует Киев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

В частности, физические лица перечислили 184,4 млн. грн. транспортного налога, что составляет около 62% общих поступлений.

Еще 113 млн грн или 38% уплатили юридические лица.

Где в Украине платят больше налога на дорогие авто

Наибольшие поступления транспортного налога за десять месяцев зафиксировали в четырех регионах:

Киев - 85,1 млн грн;

Днепропетровская область - 27,6 млн грн;

Одесская область - 22,5 млн грн;

Киевская область - 21,9 млн грн.

Таким образом, на столицу пришлось около 29% всех поступлений транспортного налога в Украину.

Какие автомобили подпадают под налог на роскошь

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, одновременно соответствующие двум критериям:

С года выпуска автомобиля прошло не больше пяти лет включительно.

Его среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Министерство экономики по специальной методике, учитывающей марку, модель, год выпуска, объем двигателя и тип топлива.

Ежегодно до 1 февраля министерство обнародует список машин, владельцы которых должны платить транспортный налог.

В 2026 году в этот список вошли 1285 моделей легковых автомобилей.

Напомним, за девять месяцев 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 260,5 млн грн транспортного налога. Тогда поступления превышали прошлогодний показатель на 58,5%, а наибольшую сумму получил бюджет Киева.