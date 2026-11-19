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Власники елітних авто сплатили майже 300 млн грн податку: де найбільше дорогих машин
За січень–жовтень 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів України 297,4 млн грн транспортного податку. Це на 48,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів надійшло від фізичних осіб, а серед регіонів за обсягами сплати лідирує Київ.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.
Зокрема, фізичні особи перерахували 184,4 млн грн транспортного податку, що становить близько 62% загальних надходжень.
Ще 113 млн грн, або 38%, сплатили юридичні особи.
Де в Україні сплачують найбільше податку на дорогі авто
Найбільші надходження транспортного податку за десять місяців зафіксували у чотирьох регіонах:
- Київ — 85,1 млн грн;
- Дніпропетровська область — 27,6 млн грн;
- Одеська область — 22,5 млн грн;
- Київська область — 21,9 млн грн.
Таким чином, на столицю припало майже 29% усіх надходжень транспортного податку в Україні.
Які автомобілі підпадають під податок на розкіш
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які одночасно відповідають двом критеріям:
- З року випуску автомобіля минуло не більше п'яти років включно.
- Його середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.
Середньоринкову вартість автомобілів визначає Міністерство економіки за спеціальною методикою, яка враховує марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.
Щороку до 1 лютого міністерство оприлюднює перелік машин, власники яких повинні сплачувати транспортний податок.
У 2026 році до цього списку увійшли 1 285 моделей легкових автомобілів.
Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили 260,5 млн грн транспортного податку. Тоді надходження перевищували торішній показник на 58,5%, а найбільшу суму також отримав бюджет Києва.