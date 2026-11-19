За січень–жовтень 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів України 297,4 млн грн транспортного податку. Це на 48,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів надійшло від фізичних осіб, а серед регіонів за обсягами сплати лідирує Київ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Зокрема, фізичні особи перерахували 184,4 млн грн транспортного податку, що становить близько 62% загальних надходжень.

Ще 113 млн грн, або 38%, сплатили юридичні особи.

Де в Україні сплачують найбільше податку на дорогі авто

Найбільші надходження транспортного податку за десять місяців зафіксували у чотирьох регіонах:

Київ — 85,1 млн грн;

Дніпропетровська область — 27,6 млн грн;

Одеська область — 22,5 млн грн;

Київська область — 21,9 млн грн.

Таким чином, на столицю припало майже 29% усіх надходжень транспортного податку в Україні.

Які автомобілі підпадають під податок на розкіш

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які одночасно відповідають двом критеріям:

З року випуску автомобіля минуло не більше п'яти років включно.

Його середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.

Середньоринкову вартість автомобілів визначає Міністерство економіки за спеціальною методикою, яка враховує марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.

Щороку до 1 лютого міністерство оприлюднює перелік машин, власники яких повинні сплачувати транспортний податок.

У 2026 році до цього списку увійшли 1 285 моделей легкових автомобілів.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили 260,5 млн грн транспортного податку. Тоді надходження перевищували торішній показник на 58,5%, а найбільшу суму також отримав бюджет Києва.