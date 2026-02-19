Власники авто, що підпадають під "податок на розкіш", сплатили 34,6 млн грн: які регіони лідирують

За підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів спрямували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,5% (у січні 2025 року - 29,2 млн грн).

Найбільше сплатили у Києві

За даними ДПС, транспортний податок сплатили 2 812 платників – як фізичні особи, так і підприємства.

Лідерами за обсягами сплати стали:

Київ – 10,7 млн грн,

Дніпропетровська область – 2,8 млн грн,

Київська область – 2,8 млн грн,

Львівська область – 2,7 млн гривень.

Саме ці регіони традиційно демонструють найвищі показники через значну кількість преміальних автомобілів.

Про податок на елітні авто

Під "податок на розкіш" потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн, а вік — менший за 5 років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тисяч грн на рік.

До офіційного переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2026 році, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначену Міністерством економіки України.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

Зауважимо, у 2025 році в Україну було ввезено у 3,2 раза менше авто, що підпадають під "податок на розкіш", ніж у 2024 році - 504 автомобілі. Це найнижчий показник за останні 5 років. 89% преміальних автівок становлять марки Porsche та Mercedes-Benz.