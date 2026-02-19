Владельцы авто, подпадающих под "налог на роскошь", уплатили 34,6 млн грн: какие регионы лидируют

По итогам января 2026 года владельцы дорогих автомобилей направили в местные бюджеты 34,6 млн грн транспортного налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресслужба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 18,5% (в январе 2025 года – 29,2 млн грн).

Больше всего оплатили в Киеве

По данным ГНС, транспортный налог уплатили 2 812 плательщиков – как физические лица, так и предприятия.

Лидерами по объемам уплаты стали:

Киев – 10,7 млн грн,

Днепропетровская область – 2,8 млн грн,

Киевская область – 2,8 млн грн,

Львовская область – 2,7 млн гривен.

Именно эти регионы традиционно демонстрируют самые высокие показатели из-за большого количества премиальных автомобилей.

О налоге на элитные авто

Под "налог на роскошь" попадают авто, стоимость которых превышает 3,2 млн грн, а возраст — менее 5 лет. Сумма налога за один такой автомобиль составляет 25 тысяч грн в год.

В официальный перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2026 году, включено 1259 моделей премиум- и люкс-класса, определенную Министерством экономики Украины.

Среди марок, автомобили которых чаще всего входят в список, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

Заметим, в 2025 году в Украину было ввезено в 3,2 раза меньше авто, подпадающих под "налог на роскошь", чем в 2024 году - 504 автомобиля. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. 89% премиальных автомобилей составляют марки Porsche и Mercedes-Benz.