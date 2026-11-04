Розмитнення авто: як самостійно порахувати вартість у 2026 році

Команда Dilo розібралася, як самостійно порахувати розмитнення авто у 2026 році. Які формули діють, у якому порядку нараховують платежі та чому підсумкова сума на митниці може відрізнятися від вашого калькулятора. Матеріал створено на основі даних з Державної митної служби, Державної податкової служби, Пенсійного фонду та Головного сервісного центру МВС. Всі ціни та положення актуальні станом на момент публікації матеріалу.

З яких платежів складається розмитнення авто

При імпорті легкового авто сплачують ввізне мито, акциз і ПДВ. Четвертий платіж, пенсійний збір, вносять окремо під час першої реєстрації в сервісному центрі МВС, але його теж закладають у бюджет.

Загальний порядок розрахунку зберігся, проте з 2026 року змінилося навантаження на електромобілі. Як відомо, з 1 січня їх знову оподатковують ПДВ за ставкою 20%. Це підтверджує роз'яснення ДПС від 15 січня 2026 року. Пільгову норму Податкового кодексу не продовжили, а Законом №4698-IX від 3 грудня 2025 року її виключили.

Мито й акциз розраховують окремо, але обидва враховують у базі для ПДВ. Саме тому ПДВ нараховують із суми митної вартості, мита та акцизу.

Крок 1. Ввізне мито

За даними Держмитслужби, базова ставка для більшості легкових авто становить 10% від митної вартості, а для виключно електричних 0%. Митна вартість не завжди дорівнює ціні в договорі.

Згідно зі статтею 58 Митного кодексу, до неї можуть входити вартість придбання, транспортування до місця ввезення в Україну, страхування, аукціонні збори та інші передбачені правилами витрати. Якщо документи викликають сумніви, митниця може скоригувати заявлену вартість.

Для підтвердження ціни та складових митної вартості зазвичай подають

договір купівлі-продажу,

інвойс,

платіжні й транспортні документи,

документи про страхування та експортну декларацію.

Важливо, щоб сукупність документів дозволяла ідентифікувати авто й підтвердити його вартість.

Тепер окремо про пільги. Для авто походженням із країн, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю, можуть діяти преференційні ставки мита. Але їхній розмір залежить від країни походження, товарного коду УКТ ЗЕД і умов конкретної угоди.

Країна купівлі не збігається з країною походження. Наприклад, умовне придбання авто в Польщі саме по собі не дає ставки для ЄС. Походження потрібно підтвердити документально. Для ЄС у 2026 році діють оновлені умови торгівлі, зокрема за Рішенням №3/2025 Комітету асоціації Україна — ЄС від 14 жовтня 2025 року, тож ставку для конкретної моделі краще звіряти з тарифним графіком, оприлюдненим Кабміном.

Крок 2. Акциз

Акциз залежить від типу пального, об'єму двигуна та віку авто. Розраховується наступним чином: базова ставка × (об'єм двигуна в см³ / 1000) × коефіцієнт віку.

А за даними Держмитслужби, ставки на сьогодні виглядають наступним чином:

Тип двигуна Базова ставка Бензин до 3000 см³ включно 50 € Бензин понад 3000 см³ 100 € Дизель до 3500 см³ включно 75 € Дизель понад 3500 см³ 150 € Електромобіль 1 € за 1 кВт·год батареї

Коефіцієнт віку визначають за кількістю повних календарних років, що минули від року, наступного за роком виробництва, до року розрахунку акцизу. Тобто, умовно кажучи, від року випуску авто віднімаємо рік, коли сплачується податок, і не враховуємо сам рік виробництва,

Для нових авто та машин віком до одного повного календарного року він дорівнює 1, а максимальне значення становить 15. Так, у 2026 році для авто 2025 року випуску коефіцієнт 1, 2024 року 2, 2021 року 5, 2018 року 8, а для авто 2010 року застосовують максимум, 15.

Для окремих категорій гібридів Податковий кодекс передбачає фіксований акциз 100 € за одиницю. Проте ставка залежить від класифікації авто за УКТ ЗЕД, а не від позначення HEV чи PHEV, тож код конкретної моделі варто перевірити до розрахунку.

Крок 3. ПДВ

ПДВ розраховується за формулою: (митна вартість + мито + акциз) × 20%. Оскільки витрати на доставку й страхування входять у митну вартість, вони збільшують і базу для ПДВ. Для електромобілів з 1 січня 2026 року діє та сама формула, тож дати договору й митного оформлення мають значення.

Крок 4. Пенсійний збір

Збір сплачують під час першої реєстрації від вартості авто, зазначеної в документах, що підтверджують його ціну, без урахування ПДВ. Пороги прив'язані до прожиткового мінімуму на 1 січня, у 2026 році це 3328 грн. За даними ГСЦ МВС і Пенсійного фонду, ставки виглядають наступним чином:

3%, якщо вартість не перевищує 549 120 грн включно;

4%, якщо вартість понад 549 120 грн, але не більша за 965 120 грн включно;

5%, якщо вартість перевищує 965 120 грн.

Авто з виключно електричними двигунами від збору звільнені. Водночас повернення ПДВ на електромобілі не означає повернення пенсійного збору, і це легко сплутати.

Приклад розрахунку

Це умовний розрахунок(бензинове авто 2018 року, 2,0 л, 8000 €) за базовою ставкою мита 10%, без урахування доставки та страхування, які можуть збільшити митну вартість. Якщо авто має підтверджене преференційне походження, ставка мита може бути іншою. У 2026 році коефіцієнт віку для авто 2018 року дорівнює 8.

Платіж Розрахунок Сума Мито 10% × 8000 € 800 € Акциз 50 × 2 × 8 800 € ПДВ 20% × (8000 + 800 + 800) 1920 € Пенсійний збір 3% від ≈387 000 грн ≈240 € Разом ≈3760 €

Для електромобіля з батареєю 60 кВт·год і митною вартістю 30 000 € за офіційною формулою Держмитслужби розрахунок такий: мито 0, акциз 60 €, ПДВ 20% × 30 060 = 6012 €. Податки становлять 6072 €, а разом із вартістю авто 36 072 €.

Чому ваш розрахунок відрізнятиметься від митного

Онлайн-калькулятори на сайтах брокерів і автомайданчиків дають лише орієнтир. Найчастіше суми розходяться з таких причин:

митниця не погоджується із заявленою ціною, якщо документи не підтверджують її достовірність;

калькулятор не враховує пільгову ставку мита за країною походження;

у розрахунку неправильно визначено коефіцієнт віку або код УКТ ЗЕД;

курс євро на дату оформлення відрізняється від використаного в розрахунку, бо митниця застосовує офіційний курс на дату подання декларації, а не курс банку чи обмінника;

не враховано доставку, страхування й аукціонні збори, які входять у митну вартість.

Якщо митниця нарахувала більше, ніж очікували, рішення про коригування митної вартості можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Перевірити розрахунок можна в офіційному застосунку «Митниця у смартфоні», де працює автомобільний калькулятор Держмитслужби.

Які витрати варто додати до бюджету

Варто пам'ятати, що податки не вичерпують витрат. Окрім них, потрібно закласти такі статті:

реєстрація в сервісному центрі МВС: за даними ГСЦ МВС, адміністративна послуга вартує 350 грн, бланк свідоцтва 660 грн, номерний знак 350 грн, разом 1360 грн, банківська комісія може сплачуватися додатково;

сертифікація й підтвердження відповідності екологічним вимогам, адже для легкових авто категорії 8703 мінімальний рівень становить Євро-6 для нових і Євро-2 для вживаних;

послуги митного брокера, доставка, страхування та можливе зберігання на митному терміналі, вартість яких залежить від компанії, маршруту й тривалості.

Тарифи на сертифікацію, брокерські послуги, логістику й зберігання не є державними, тож їх варто уточнювати в актуальних пропозиціях компаній. Є й виняток, який стосується дорогих авто.

За даними ДПС, транспортний податок 25 000 грн на рік сплачують за авто віком не більше п'яти років включно, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат, тобто 3 242 625 грн у 2026 році.

Причому, недостатньо просто купити таке авто, адже модель має входити до переліку, який щороку затверджує Мінекономіки. Також доречно передбачити окремий фінансовий резерв на зміну митної вартості, логістику й послуги посередників.

Загалом самостійний розрахунок допоможе зрозуміти порядок цифр і порівняти кілька авто до купівлі. Але розмитнення авто залежить не лише від ціни, року й об'єму двигуна. Потрібні ще митна вартість, походження, тип силової установки, ємність батареї для електромобілів, код УКТ ЗЕД і дата оформлення. Остаточною залишається лише сума, яку визначить митниця.