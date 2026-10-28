Що впливає на вартість розмитнення авто в Україні?

Вартість ввезення автомобіля з-за кордону залежить не лише від ціни його придбання. Транспортні засоби (ТЗ), що купуються за однакову ціну, можуть мати суттєво різні митні платежі. На це зазвичай впливають тип двигуна, об'єм, рік випуску та країна походження. Водночас для деяких категорій автомобілів передбачені пільгові умови оподаткування. Розмитнення авто в Україні передбачає визначення митної вартості, розрахунок податків та проходження митного оформлення. Dilo пояснює, як формується сума платежів у 2026 році, які ставки застосовують до різних автомобілів і що потрібно перевірити перед купівлею машини за кордоном.

Від чого залежить вартість розмитнення автомобіля

Перший чинник – митна вартість ТЗ. Це не завжди та сама сума, яку покупець заплатив продавцю або на аукціоні. Щоб її визначити, потрібно врахувати ціну придбання та інші витрати, які відповідно до митного законодавства мають включатися до митної вартості.

Зокрема, як зазначають у Держмитслужбі, йдеться про витрати на транспортування до місця ввезення в Україну, страхування та певні комісійні платежі. Наприклад, якщо машину придбали на американському аукціоні, для розрахунку можуть враховуватися аукціонні збори та підтверджені витрати на доставку.

Другий чинник – технічні характеристики. Для бензинових і дизельних автомобілів на розмір акцизу впливають тип та об'єм двигуна, а також вік транспортного засобу. Для електромобілів діє інший порядок, за яким акциз визначається залежно від ємності акумулятора.

Третій чинник – походження автомобіля та його митна класифікація. За певних умов міжнародні торговельні угоди дозволяють застосувати знижену або нульову ставку ввізного мита.

Отже, підсумкова сума залежить від поєднання кількох параметрів, а не лише від ціни машини.

Які податки та платежі потрібно сплатити під час розмитнення авто

У 2026 році стандартне митне оформлення більшості легкових автомобілів передбачає три основні платежі:

Ввізне мито – стандартна ставка для більшості легковиків становить 10% митної вартості. Для окремих категорій і випадків застосовують інші ставки. Акцизний податок – залежить від характеристик автомобіля. Для бензинових і дизельних машин враховують тип двигуна, робочий об'єм та вік. ПДВ – стандартна ставка становить 20%. Податок нараховують на базу, яка включає митну вартість автомобіля, ввізне мито та акциз.

Що необхідно знати особам, які планують ввезти в Україну автомобіль, придбаний за кордоном - Державна митна служба України

Важливо розуміти, що таке акциз на авто. Це окремий податок, який сплачують під час імпорту транспортного засобу. На відміну від ввізного мита, його розмір для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння визначають не як відсоток від вартості, а за спеціальною формулою.

Пільги на розмитнення авто можуть передбачати звільнення від окремих платежів. Проте нульове мито не означає автоматичного звільнення від акцизу чи ПДВ.

Окремо слід врахувати пенсійний збір під час першої державної реєстрації більшості легкових автомобілів. У Пенсійному фонді України інформують, що у 2026 році він залежить від вартості автомобіля без ПДВ:

3% – із суми до 549 120 грн;

4% – якщо вартість перевищує 549 120 грн, але не становить більш ніж 965 120 грн;

5% – із суми понад 965 120 грн.

Легкові електромобілі, оснащені виключно електричними двигунами, від цього збору звільнені.

Як тип автомобіля впливає на суму розмитнення

Тип авто та його двигуна безпосередньо впливають на формулу розрахунку митних платежів в Україні. Тому перед придбанням важливо перевірити не лише вартість автомобіля, а й його технічні характеристики та відповідний код товару за УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).

Розмитнення бензинових і дизельних автомобілів

Для таких машин акциз на автомобілі розраховують за формулою:

Акциз = базова ставка × (об'єм двигуна в см³ / 1000) × коефіцієнт віку.

Базова ставка залежить від типу двигуна та його об'єму:

бензиновий двигун до 3000 см³ включно – 50 євро;

бензиновий двигун понад 3000 см³ – 100 євро;

дизельний двигун до 3500 см³ включно – 75 євро;

дизельний двигун понад 3500 см³ – 150 євро.

Коефіцієнт віку визначають за кількістю повних календарних років, що минули з року, наступного за роком виробництва автомобіля. Максимальне значення коефіцієнта – 15.

Наприклад, для бензинового автомобіля з двигуном 2000 см³, випущеного у 2021 році, під час оформлення у 2026 році акциз становитиме 500 євро (50 × 2 × 5). Для дизельного авто з аналогічним об'ємом двигуна та роком випуску акциз становитиме 750 євро (75 × 2 × 5).

Отже, навіть за однакової митної вартості дизельний автомобіль у цьому прикладі матиме більший акцизний платіж.

Крім акцизу, під час розмитнення бензинових і дизельних автомобілів сплачують ввізне мито та ПДВ. Стандартна ставка ввізного мита для більшості легковиків становить 10% митної вартості. Водночас для окремих автомобілів можуть діяти пільгові ставки залежно від їхнього походження та умов ввезення. ПДВ становить 20% і нараховується на суму митної вартості автомобіля, ввізного мита та акцизного податку.

Скільки коштує розмитнення електромобіля

Для легкових електрокарів, оснащених виключно електричними двигунами, передбачено іншу формулу розрахунку акцизу:

Акциз = 1 євро × ємність акумулятора у кВт·год.

Наприклад, для електромобіля з батареєю 60 кВт·год акциз становитиме 60 євро. Вік транспортного засобу на розрахунок цього податку не впливає.

Для відповідних категорій легкових електромобілів ввізне мито становить 0%. Однак із 1 січня 2026 року їх імпорт знову оподатковується ПДВ за загальною ставкою 20%.

Таким чином, за умовної митної вартості електромобіля 10 000 євро та батареї 60 кВт·год митні платежі становитимуть:

акциз – 60 євро (1 × 60);

ввізне мито – 0 євро;

ПДВ – 2012 євро ((10 000 + 60) × 20%).

Загалом – 2072 євро.

Важливо, що цей розрахунок є умовним і не включає витрати на доставку, сертифікацію та реєстрацію.

Особливості розмитнення гібридів

Для гібридних автомобілів важливо правильно визначити тип силової установки та митну класифікацію. Наявність бензинового або дизельного двигуна разом з електричним не означає, що автомобіль автоматично оподатковуватиметься за правилами електромобілів.

Для певних категорій гібридних легкових транспортних засобів Податковим кодексом передбачено акциз у розмірі 100 євро за автомобіль. Водночас конкретна ставка залежить від коду УКТ ЗЕД, тому це правило не можна без перевірки поширювати на всі гібридні моделі.

Крім акцизу, під час стандартного імпорту гібридів необхідно враховувати ввізне мито та ПДВ.

Перед купівлею варто перевірити, як класифікується конкретна модель – звичайний гібрид, підзаряджуваний гібрид чи транспортний засіб іншої категорії.

Як самостійно розрахувати вартість розмитнення авто

Для попереднього розрахунку потрібно визначити митну вартість машини та її технічні параметри. Після цього послідовно обчислюють ввізне мито, акцизний податок і ПДВ.

Алгоритм такий:

Визначити митну вартість – ціну автомобіля та додаткові витрати, які включаються до неї за митними правилами.

Розрахувати ввізне мито – для стандартного випадку 10% митної вартості.

Визначити акциз – за типом двигуна, його об'ємом і віком автомобіля або за ємністю акумулятора для електромобіля.

Розрахувати ПДВ – 20% від суми митної вартості, мита та акцизу.

Підсумувати платежі та перевести їх у гривні за курсом , який застосовується під час митного оформлення.

Для прикладу візьмемо бензиновий автомобіль 2021 року випуску з двигуном 2,0 л і митною вартістю 10 000 євро.

За умови стандартної ставки мита:

Мито – 1000 євро (10 000 × 10%). Акциз – 500 євро (50 × 2 × 5). ПДВ – 2300 євро ((10 000 + 1000 + 500) × 20%).

Загальна сума митних платежів – 3800 євро.

Для попередньої оцінки можна також скористатися митним калькулятором. Однак його результат не завжди збігається з остаточними нарахуваннями, оскільки митниця перевіряє документи, заявлену вартість і характеристики автомобіля.

Від чого залежить розмитнення авто з різних країн

Країна, з якої доставляють автомобіль, впливає на логістику, склад документів і можливість застосування тарифних преференцій. Проте важливо відрізняти країну придбання від країни походження транспортного засобу.

Наприклад, автомобіль американського виробництва, придбаний у Німеччині, не стає товаром походженням з ЄС лише через те, що його продають на європейському ринку.

Розмитнення автомобілів зі США

Під час ввезення машини зі США митна вартість зазвичай формується з ціни придбання та інших витрат, які відповідно до митних правил включаються до її складу. Для аукціонних автомобілів можуть враховуватися комісії, перевезення територією США, морська доставка та страхування.

Для більшості легковиків автомобілів ізбензиновими або дизельними двигунами застосовується стандартне мито 10%, акциз за встановленою формулою та ПДВ 20%.

На підсумкові витрати також впливають доставка через європейські порти, послуги брокера, можливий ремонт і подальша реєстрація.

Особливу увагу варто приділити документам на автомобіль, його історії пошкоджень та правильності визначення митної вартості.

Розмитнення авто з Європи

Для автомобілів, які ввозять із країн Європейського Союзу, за певних умов можуть діяти тарифні преференції, зокрема звільнення від ввізного мита. Однак вирішальне значення має підтверджене преференційне походження автомобіля, а не лише країна його продажу. Одним із документів, які використовують для підтвердження походження, є сертифікат EUR.1.

У 2026 році Держмитслужба повідомила про посилення контролю за застосуванням таких преференцій до вживаних автомобілів походженням з ЄС. Зокрема, перевіряється обґрунтованість використання документів про походження.

Отже, пільги при розмитненні авто залежать від конкретних законодавчих умов, характеристик і походження транспортного засобу. Питання, чи скасовано мито на авто, не має універсальної відповіді: для більшості легкових автомобілів стандартне мито зберігається, але для визначених категорій і випадків діють винятки.

Тому повідомлення про скасування мита на авто або запровадження нового мита на автомобілі потрібно перевіряти за чинним законодавством. Основні правила визначають Митний і Податковий кодекси та законодавство про Митний тариф.

Перед придбанням транспортного засобу доцільно перевірити актуальні ставки, документи про походження та можливість застосування пільг. Це допоможе точніше оцінити загальну вартість автомобіля після ввезення в Україну.