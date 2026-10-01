Скільки коштує розмитнити авто з Європи: розрахунок ціни

Мрія про власне авто з Європи часто розбивається не об ціну самої машини, а про несподівані суми на митниці. Один неправильно оформлений документ чи занижена вартість у договорі, розмитнення обходиться на сотні євро дорожче, ніж планувалося. Команда Dilo розібралася, скільки реально коштує розмитнення авто, купленого в Європі, які документи знадобляться на кожному етапі. Від договору купівлі-продажу до реєстрації в сервісному центрі МВС, і на яких помилках найчастіше втрачають гроші українці, що самостійно перевозять машину через кордон. Матеріал має ознайомчий характер і не є юридичною консультацією.

З яких платежів складається ціна розмитнення

Вартість розмитнення авто з Європи тримається на трьох основних платежах: ввізному миті, акцизному податку та ПДВ. До них додається пенсійний збір, який сплачується вже не на митниці, а під час першої реєстрації авто в сервісному центрі МВС.

Мито — зазвичай 10% від митної вартості авто, або 0%, якщо є сертифікат EUR.1, що підтверджує походження машини з ЄС;

Акциз — залежить від об'єму двигуна, типу пального та віку авто; для легкового авто об'ємом 2 літри та віком близько 10 років акциз може скласти орієнтовно 1500 євро;

ПДВ — 20% від суми вартості авто, мита та акцизу разом.

Приклад: для авто з бензиновим двигуном 2,0 л, віком 5 років та митною вартістю 8000 € розрахунок виглядає так: мито 10% × 8000 € = 800 €; акциз (50 × 2 × 5) ≈ 400 €; ПДВ 20% × (8000 + 800 + 400) ≈ 1840 €. Разом розмитнення обійдеться приблизно у 3040 €. Якщо ж на авто є сертифікат EUR.1, мито зникає, і сума знижується до приблизно 2080 €.

Які документи знадобляться до перетину кордону

Готуватися до розмитнення варто ще до того, як ви вирушите за автомобілем у Європу. Мінімальний пакет документів включає:

договір купівлі-продажу;

технічний паспорт (реєстраційний документ);

попередню митну декларацію (ПМД);

експортну декларацію.

Для покупки авто саме з Європи додатково знадобляться інвойс (документ, що підтверджує здійснення угоди) та запис про відповідність транспортного засобу екологічним нормам, починаючи від Євро-2.

Перед покупкою варто перевірити, чи відповідає авто цим нормам (Євро-2 і вище для легкових, Євро-5 і вище для вантажних авто): ці дані можна знайти як у паспорті авто, так і за VIN-кодом.

Що відбувається на кордоні та скільки часу є на доставку авто

На кордоні митники з обох боків перевіряють документи та можуть поставити запитання про походження авто й реальну вартість покупки. Варто мати при собі копії всіх документів на випадок втрати оригіналів.

Один із поширених ризиків на цьому етапі в тому, що митники можуть оцінити авто вище ринкової вартості, що призводить до додаткових витрат на розмитнення. А от уникнути цього допомагають документи, які підтверджують реальну ціну рахунки-фактури та договори купівлі-продажу.

Після перетину кордону водій отримує 10 днів на доставку авто до митного посту на території України. Митний пост можна обрати будь-який, хоча варто орієнтуватися на репутацію конкретного відділення та досвід його співробітників. У разі перевезення авто на евакуаторі важливо мати при собі повний пакет документів.

Як проходить митне оформлення в Україні

Найкритичніший етап саме подання документів на митниці всередині країни. Він складається з кількох кроків:

Подання всіх зібраних документів — будь-яка неточність у деклараціях може спричинити затримки. Митний огляд автомобіля — митники перевіряють відповідність фактичного стану авто заявленим у документах даним; присутність власника під час огляду допомагає швидше вирішити спірні питання. Сплата митних платежів — мито, акциз і ПДВ за наведеними вище формулами; Отримання митного дозволу — разом із копією декларації, необхідною для подальшої реєстрації.

За час усього процесу зазвичай орієнтуються на кілька годин активної роботи на пості (в середньому 5–6 годин на безпосередньо процедуру). Хоча загальний термін проходження всіх етапів, від перетину кордону до отримання дозволу, залежить від завантаженості митного посту та повноти пакету документів.

Типові проблеми і як їх уникнути

Найчастіше при самостійному розмитненні авто з Європи виникають такі складнощі.

Неправильна оцінка вартості авто

Якщо митниця визначила ціну вище ринкової, варто надати підтвердні документи (договір купівлі-продажу, рахунки-фактури) або звернутися до незалежного експерта для оцінки.

Помилки в оформленні документів

Неповний пакет або неточності в деклараціях призводять до затримок, тому документи варто перевірити ще до перетину кордону.

Непередбачені додаткові витрати

Окрім основних платежів, варто закладати в бюджет послуги митного брокера, сертифікат відповідності екологічним нормам та можливе зберігання авто на митному терміналі, якщо процес розмитнення розтягнеться.

Затримки на митниці

Якщо процес затягується без пояснень, має сенс безпосередньо запитувати у співробітників митного посту про причини та можливості пришвидшення оформлення.

Чи потрібен митний брокер

Закон не зобов'язує залучати митного брокера для розмитнення авто, однак на практиці фахівець суттєво спрощує процес. Брокер готує документи, подає декларацію, оперативно відповідає на запити митниці та допомагає уникнути штрафів через технічні помилки.

Для тих, хто купує авто вперше або не готовий самостійно розбиратися в тонкощах митного законодавства, це особливо актуально. Так, брокерські компанії також можуть надати попередній калькулятор розмитнення, який враховує тип і об'єм двигуна, вік автомобіля та актуальні норми Державної митної служби, даючи орієнтовну суму ще до купівлі машини.

Що робити після розмитнення

Коли митні платежі сплачено й отримано митний дозвіл, залишаються завершальні кроки:

реєстрація авто в сервісному центрі МВС — подання документів, сплата пенсійного збору та адміністративних послуг;

оформлення обов'язкового страхування (ОСЦПВ) — без нього легально користуватися авто на дорогах України неможливо;

отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію — фінальний документ, що підтверджує право власності та легальність експлуатації транспортного засобу в країні.

Розмитнення авто з Європи — багатоступінчастий процес із багатьма кроками й документами, де основну частину витрат формують мито, акциз і ПДВ. А розмір штрафів чи додаткових платежів найчастіше залежить від точності підготовлених документів і уважності на кожному етапі.