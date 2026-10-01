Як розмитнити авто в Україні у 2026 році: ціна та документи

Ще рік тому електромобіль вважався одним із найвигідніших варіантів для розмитнення в Україні. Тепер ця пільга залишилася в минулому, а різниця у вартості оформлення вимірюється сотнями тисяч гривень. Команда Dilo розібралася, з яких платежів складається розмитнення авто 2026, як порахувати суму самостійно, чому головна новина року стосується мита на електромобілі, і які документи знадобляться для оформлення машини на митниці.

Що таке розмитнення авто і з чого складається сума

Розмитнення авто 2026 — це сплата обов'язкових податків і зборів під час імпорту транспортного засобу в Україну. Загальна сума залежить від типу двигуна, його об'єму або ємності батареї, віку авто та митної вартості машини.

При імпорті доведеться сплатити чотири основні платежі:

акцизний податок;

державне ввізне мито;

податок на додану вартість (ПДВ);

пенсійний збір : сплачується не на митниці, а під час першої реєстрації авто в сервісному центрі МВС.

Платежі розраховуються послідовно. Тобто, спершу мито від митної вартості авто, потім акциз, і лише наприкінці — ПДВ на суму вартості авто, мита та акцизу разом.

Головна зміна 2026 року: мито на електромобілі та ПДВ

Найпомітніша зміна цього року стосується саме розмитнення електромобілів 2026 — до 31 грудня 2025 року ввезення та постачання електрокарів в Україні звільнялося від ПДВ і ввізного мита. З 1 січня 2026 року ця пільга припинила дію: тепер операції з імпорту та продажу електромобілів оподатковуються ПДВ за загальною ставкою 20%, тоді як мито на електромобілі залишається нульовим.

Показовий приклад того, як це вплинуло на реальну ціну може показати випадок з Audi E-tron 55.

Період Вартість авто за договором ПДВ Підсумкова сума До 31.12.2025 1 343 600 грн (без ПДВ) — 1 343 600 грн З 01.01.2026 1 343 600 грн × 1,2 268 720 грн 1 612 320 грн

Тобто лише через зміну дати оформлення підсумкова вартість авто зросла на понад 268 тисяч гривень. Уникнути мита на електромобілі у вигляді нового ПДВ можна було тільки в тому разі, якщо реалізація та митне оформлення завершилися до кінця 2025 року, для угод у 2026-му це вже неактуально.

Як порахувати акциз

Акциз — це найбільш індивідуальний із платежів, оскільки залежить одразу від типу пального, об'єму двигуна та віку авто. Формула розрахунку:

Акциз = базова ставка × (об'єм двигуна в см³/1000) × коефіцієнт віку авто

Базові ставки на 2025–2026 роки:

бензиновий двигун до 3000 см³ — 50 €;

бензиновий двигун понад 3000 см³ — 100 €;

дизельний двигун до 3500 см³ — 75 €;

дизельний двигун понад 3500 см³ — 100–150 € (за різними джерелами);

електромобілі — 1 € за 1 кВт·год ємності батареї;

гібридні авто — фіксовано 100 €.

Коефіцієнт віку розраховується так: від поточного року віднімають рік випуску авто, а до результату додають ще один рік, щоб врахувати повні календарні роки. Якщо вийшло менше року — застосовують коефіцієнт 1, якщо 15 років і більше, то максимальний коефіцієнт 15.

Приклад: бензинове авто 2018 року з двигуном 2000 см³. Об'єм: 2000/1000 = 2,0. Вік: 2025 − 2018 = 7 років, коефіцієнт віку — 8. Акциз: 50 × 2 × 8 = 800 €.

Як порахувати мито?

Базова ставка ввізного мита для більшості авто становить 10% від заявленої митної вартості, для електромобілів — 0%. Водночас Україна має угоди про вільну торгівлю з рядом країн, які передбачають знижені ставки:

Країна Розмір мита Ліхтенштейн, Швейцарія, Норвегія 0,9% для всіх авто ЄС 0,9% для авто, що використовувалися менш як 5 років Канада 0% для б/в авто з бензиновим двигуном; 7% для нових Ізраїль, Велика Британія 0% для авто, що використовувалися не більше 5 років Північна Македонія 10% для всіх авто

Якщо авто походить із ЄС і має сертифікат EUR.1, який підтверджує це походження, мито взагалі обнуляється. І це один із найпростіших легальних способів заощадити на розмитненні авто. Наприклад, на машині вартістю 8000 € наявність сертифіката EUR.1 дає економію близько 960 €. І на самому миті (800 €), і на ПДВ, який інакше нараховувався б на цю суму.

Для підтвердження вартості авто при розрахунку мита знадобляться: договір купівлі-продажу, банківські чи платіжні документи, інвойс, експортна декларація. У документах обов'язково мають бути вказані VIN-код, номер шасі чи кузова, модель, рік виготовлення та ПІБ покупця. За відсутності цих даних митниця може відмовити в оформленні або визначити вартість авто самостійно.

Як порахувати ПДВ

ПДВ нараховується на суму вартості авто, мита та акцизу разом за ставкою 20%.

ПДВ = (вартість авто + мито + акциз) × 20%

Приклад повного розрахунку для авто 2018 року, бензиновий двигун 2000 см³, вартість за договором 8000 €, країна експорту — Польща (пільга ЄС не діє, оскільки авто старше 5 років).

Платіж Розрахунок Сума Мито 10% × 8000 € 800 € Акциз 50 × 2 × 8 800 € ПДВ 20% × (8000 + 800 + 800) 1920 € Разом 3520 €

Якщо ж на це саме авто є сертифікат EUR.1, мито зникає, а база для ПДВ зменшується: 20% × (8000 + 800) = 1760 €, і загальна сума розмитнення падає до приблизно 2560 €.

Пенсійний збір при першій реєстрації

Цей платіж сплачується окремо від митниці — під час першої реєстрації авто в сервісному центрі МВС, без нього неможливо отримати українські номери. Ставка становить 3–5% від вартості авто без ПДВ, залежно від суми:

3% — якщо вартість авто не перевищує 549 120 грн;

4% — якщо вартість перевищує 549 120 грн;

5% — якщо вартість перевищує 965 120 грн.

Електромобілі звільнені від сплати пенсійного збору. Для авто вартістю 8000 € (близько 387 000 грн) збір за ставкою 3% становитиме приблизно 11 610 грн.

Додаткові витрати, які варто закладати в бюджет

Крім чотирьох основних платежів, під час оформлення часто виникають додаткові витрати, як-то

сертифікація відповідності (Євро-стандарт): від 2000 до 8000 грн, залежно від типу авто й кількості перевірок;

послуги митного брокера : консультація з розрахунком від 2000 грн, комплексна послуга з розмитнення — від 200 €;

доставка авто : з Польщі від 500 до 1300 €, з США — орієнтовно 2500–5000 $ з урахуванням океанського фрахту;

реєстрація авто в Україні : послуга реєстрації (350 грн), номерний знак (350 грн), свідоцтво про реєстрацію (486 грн), індивідуальний номер — від 18 000 грн;

транспортний податок : фіксовано 25 000 грн на рік, сплачується лише власниками авто дешевше 5 років і вартістю понад 3 млн грн (стосується і дорогих електрокарів);

переклад документів та нотаріальна довіреність , по кілька сотень гривень за кожну послугу;

зберігання на митному терміналі , близько 50 грн/добу для легкових авто.

Фахівці з розмитнення радять закладати фінансовий резерв у розмірі 10–15% понад вартість авто і базовий розрахунок. Саме додаткові витрати найчастіше стають несподіванкою для власників.

Хто має право на пільгове розмитнення у 2026 році

Перелік пільг за останні роки суттєво скоротився, зокрема, з 2023 року скасовано пільги для інвалідів війни та учасників бойових дій (хоча є законопроєкти №13058 та №13059, що пропонують їх повернути). Станом на 2026 рік пільгами реально можуть скористатися:

особи, що повертаються на постійне проживання в Україну , що мають право безплатно ввезти один автомобіль, якщо володіли ним не менше року;

власники ретро-автомобілів старших за 50 років можуть ввозити авто без мит як культурну цінність, але без права реєстрації та виїзду на дороги;

авто для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей оформлюються без будь-яких платежів, але лише за офіційним запитом військової частини чи гуманітарної організації.

Класичні гібриди (HEV) оформлюються як звичайні бензинові авто з повним набором платежів, тоді як плагін-гібриди (PHEV) прирівнюються до електрокарів і сплачують лише фіксований акциз у 100 €. Утім, таких моделей на ринку залишилося небагато.

Розмитнюємо авто у 5 кроків

Частину цих кроків уже можна пройти онлайн. Застосунок «Дія» анонсував можливість розмитнення авто без візиту на митницю для окремих випадків, хоча складні ситуації, як і раніше, оформляють через митного брокера.

Зібрати документи: договір купівлі-продажу або інвойс, техпаспорт, документ про право власності. Завезти авто в Україну та подати митну декларацію. Отримати розрахунок платежів (мито + акциз + ПДВ) від митниці. Сплатити нараховану суму. Оформити реєстрацію та поставити авто на облік у сервісному центрі МВС, сплативши пенсійний збір.

Взагалі, якщо подивитися на загальну картину, попри те, що формули розрахунку мита, акцизу та ПДВ залишаються незмінними, розмитнення авто 2026 обходиться дорожче насамперед через скасування пільги для електромобілів.

Але варто зазначити, всі наведені розрахунки залишаються орієнтовними. Точну суму завжди визначає митниця під час фактичного оформлення, тому перед купівлею авто за кордоном варто заздалегідь перевірити актуальну ставку мита для конкретної країни походження та скористатися офіційним калькулятором Державної митної служби.