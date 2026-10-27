Як розмитнити авто зі США: мито, акциз і ПДВ в Україні

Купівля авто на американському аукціоні може бути вигідною, хоча важливо враховувати, що вартість лота є лише частиною можливих витрат для покупця. Перед придбанням слід розрахувати кілька складових: доставку, митні платежі, можливий ремонт і реєстрацію транспортного засобу (ТЗ). На розмитнення авто з США впливають митна вартість машини, рік випуску, тип та об'єм двигуна. Бажаючим придбати електрокари потрібно знати зміни у правилах їхнього оподаткування у 2026 році. Помилки в розрахунках можуть суттєво збільшити кінцеву ціну автомобіля. Dilo пояснює, як розмитнити авто з США, які документи знадобляться та скільки коштує оформлення автомобіля в Україні.

Згідно з останньою статистикою, оприлюдненою асоціацією "Укравтопром", у січні–вересні 2026 року українці придбали 37 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це лише на 0,3% менше, ніж за дев'ять місяців 2025-го, тобто попит на "американців" досі зберігається. Найбільшу частку імпорту становили моделі на бензині, а найпопулярнішим став Ford Escape.

Скільки коштує розмитнення авто зі США в Україні

Насамперед потрібно знати, що вартість розмитнення авто з США визначається індивідуально, а автомобілі з однаковою ціною на аукціоні можуть мати різні митні платежі через об'єм двигуна, тип пального та рік випуску.

Важливо розрізняти митні платежі й повну вартість автомобіля після ввезення. Перша сума включає податки, друга – також доставку, комісії, сертифікацію, ремонт та реєстрацію.

З яких платежів складається розмитнення автомобіля

Для більшості легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння розмитнення авто з США передбачає три ключові платежі:

ввізне мито – зазвичай 10% митної вартості автомобіля;

акцизний податок – залежить від типу двигуна, його об'єму та віку машини;

ПДВ – 20% від суми митної вартості, ввізного мита й акцизу.

Для електромобілів у 2026 році діють окремі правила: акциз становить 1 євро за 1 кВт·год ємності акумулятора, а ввізне мито для відповідних категорій легкових електромобілів зберігається на рівні 0%. Водночас із 1 січня 2026 року пільга щодо ПДВ на імпорт електромобілів припинила діяти, тобто зараз вони оподатковуються у загальному порядку.

Як розрахувати вартість розмитнення авто зі США

Щоб розрахувати розмитнення авто з США, спочатку потрібно визначити митну вартість машини. Вона охоплює не лише ціну, а й необхідні витрати, які відповідно до митних правил включаються до вартості товару під час його ввезення.

Для автомобіля з американського аукціону розрахунок зазвичай починається з ціни лота, аукціонних платежів і документально підтверджених витрат на транспортування до місця ввезення.

Згідно з інформацією Держмитслужби, на момент публікації акциз для легкових автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння визначають за формулою:

Акциз = базова ставка × коефіцієнт двигуна (об'єм двигуна у кубічних сантиметрах / 1000) × коефіцієнт віку.

Базові ставки становлять 50 або 100 євро для бензинових двигунів та 75 або 150 євро – для дизельних залежно від робочого об'єму. Коефіцієнт віку визначають за правилами Податкового кодексу. Максимальне значення – 15.

Для електромобілів формула простіша:

Акциз = 1 євро × ємність акумулятора у кВт·год.

Після того як визначено акциз, потрібно розрахувати мито та ПДВ. Отримані суми переводять у гривні за курсом, який застосовується для митного оформлення.

Для попередньої оцінки можна скористатися онлайн-калькуляторами, які пропонують відповідні компанії. Вони дозволяють зазначити рік випуску, тип і об'єм двигуна та ціну автомобіля на аукціоні. Зокрема, сервіси показують орієнтовні витрати на доставку, розмитнення й загальну вартість автомобіля в Україні без ремонту.

Важливо: вартість розмитнення авто з США, отримана через онлайн-калькулятор, є попередньою. Остаточні платежі залежать від підтвердженої митної вартості, класифікації автомобіля та чинних ставок.

Приклади розрахунку для автомобілів із різними двигунами

Для кращого розуміння розглянемо три умовні приклади. Припустимо, що митна вартість кожного авто становить 10 000 євро. Для бензинових і дизельних машин застосовується мито 10%.

Приклад 1. Бензиновий автомобіль, 2,0 л, 2021 року випуску.

За умови коефіцієнта віку 5 акциз становитиме 500 євро. Мито – 1000 євро. ПДВ – 2300 євро (нараховується на суму його митної вартості, ввізного мита та акцизного податку). Загальна сума митних платежів – 3800 євро.

Приклад 2. Дизельний автомобіль, 2,0 л, 2021 року випуску.

Акциз становитиме 750 євро, мито – 1000 євро, ПДВ – 2350 євро. Разом – 4100 євро.

Приклад 3. Електромобіль із батареєю 60 кВт·год, 2021 року випуску.

За умови застосування нульового ввізного мита акциз становитиме 60 євро, ПДВ – 2012 євро. Разом – 2072 євро.

Важливо: ці приклади ілюструють механізм розрахунку, а не фактичну ціну конкретних автомобілів, адже вони не враховують доставку, ремонт, сертифікацію та реєстрацію.

Як купити та привезти автомобіль зі США в Україну

Перший етап – вибір автомобіля на аукціоні або в продавця. Перед оплатою слід перевірити VIN-код, історію пошкоджень, документи та можливість експорту.

Після придбання організовують перевезення автомобіля територією США, морську доставку та подальше транспортування до України. На цьому етапі важливо заздалегідь погодити маршрут і перелік послуг перевізника.

Скільки коштує доставка авто зі США в Україну

Вартість доставки залежить від місця розташування автомобіля в Америці, відстані до порту, габаритів машини, морського маршруту та способу транспортування. Тому універсальної ціни немає. Наприклад, перевезення машини з майданчика поблизу порту може коштувати менше, ніж доставка з віддаленого штату.

У 2026 році вартість доставки легкового автомобіля зі США в Україну зазвичай становить від $2000 до $5000. Для великих позашляховиків, пошкоджених автомобілів або складніших маршрутів витрати можуть бути вищими. При цьому митні платежі, ремонт і реєстрація автомобіля оплачуються окремо.

Які додаткові витрати потрібно врахувати під час купівлі

Окрім ціни автомобіля та митних платежів, бюджет може включати комісію аукціону, послуги посередника, страхування перевезення, портові збори, оплату зберігання, роботу митного брокера й доставку Україною.

Також потрібно оцінити ремонт: для машин зі страховими пошкодженнями саме він може суттєво вплинути на кінцеву вартість.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, станом на 2026 рік під час першої реєстрації більшості легкових автомобілів також сплачують пенсійний збір – 3%, 4% або 5% залежно від вартості машини (без урахування ПДВ):

3% – якщо вартість авто до 549 120 грн;

4% – якщо перевищує цю суму, але у межах до 965 120 грн;

5% – якщо понад 965 120 грн.

Легкові електромобілі від цього збору звільнені.

Які документи потрібні для розмитнення авто зі США

Розмитнення автомобіля з Америки передбачає підготовку пакета документів, щоб підтвердити право власності, митну вартість та технічні характеристики ТЗ. Від повноти й правильності цих документів залежить, як швидко вдасться пройти митне оформлення та чи буде можливість уникнути додаткових перевірок.

Документи для митного оформлення автомобіля

Щоб розмитнити авто з США, потрібно підготувати документи, що підтверджують придбання, характеристики автомобіля та витрати на його перевезення.

Зазвичай йдеться про:

Title – американський документ про право власності або реєстраційний статус автомобіля;

Invoice чи Bill of Sale – документ про придбання;

Bill of Lading – транспортний документ на морське перевезення;

паспортні дані та податковий номер власника (копії документів);

документи про транспортні витрати;

довіреність, якщо оформлення здійснює представник;

сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності екологічним нормам.

Залежно від обставин митниця може вимагати додаткові документи для підтвердження заявленої вартості або характеристик транспортного засобу.

Як проходить розмитнення автомобіля зі США

Розмитнення автомобіля зі США складається з кількох етапів – від підготовки документів і розрахунку митної вартості до сплати податків та завершення митного оформлення. Після цього власнику необхідно пройти процедури сертифікації та першої державної реєстрації ТЗ в Україні.

Підготовка документів і визначення митної вартості

Перед прибуттям автомобіля готують документи та попередню митну декларацію. Власник або уповноважена особа заявляє відомості про транспортний засіб і його вартість.

Митниця перевіряє документи та правильність визначення митної вартості. Якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо заявлених даних, можуть знадобитися додаткові підтвердження.

Подання митної декларації та сплата платежів

Далі необхідно задекларувати автомобіль та сплатити визначені митні платежі.

Розмитнення авто з США передбачає перевірку правильності нарахування мита, акцизу й ПДВ. За необхідності митну декларацію подає брокер, який діє від імені власника.

Митний огляд і завершення оформлення

Митні органи можуть перевіряти документи, ідентифікаційні дані та сам транспортний засіб. Після завершення передбачених процедур автомобіль випускають у відповідний митний режим.

Сертифікація та реєстрація автомобіля в Україні

Митне оформлення не завершує всіх процедур. Для першої державної реєстрації автомобіля необхідно підтвердити його відповідність установленим вимогам.

Вживаний автомобіль, ввезений з-за кордону, також проходить обов'язкове експертне дослідження. Після перевірки документів і сплати відповідних платежів власник отримує українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Скільки часу займає розмитнення авто зі США

Тривалість процедури залежить від готовності документів, правильності декларування, необхідності додаткової перевірки та завантаженості митного підрозділу.

Відповідно до Митного кодексу України, митне оформлення має завершуватися в найкоротший можливий строк, але не більше ніж за чотири робочі години після подання митної декларації, усіх необхідних документів і відомостей та пред'явлення автомобіля митниці, якщо це потрібно. Водночас у визначених законодавством випадках цей строк може бути перевищений, зокрема через необхідність подання додаткових документів, перевірки митної вартості або проведення експертизи. Тому фактична тривалість розмитнення може бути більшою.

Йдеться саме про процедуру на митниці. Якщо враховувати загальний термін доставки авто зі США разом із сухопутним перевезенням по Америці та морським фрахтом (океанською доставкою), то весь шлях від покупки на аукціоні до отримання авто може тривати до кількох місяців.

Чи вигідно купувати автомобіль зі США у 2026 році

Кожний окремий випадок потрібно розглядати в індивідуальному порядку. Загалом купівля автомобіля на американському ринку може бути економічно виправданою, якщо різниця між його ціною в США та в Україні перекриває витрати на доставку, митне оформлення, ремонт і реєстрацію.

Оцінюючи вартість розмитнення авто з США, важливо враховувати не лише поточні платежі, а й майбутні витрати на експлуатацію. Зокрема, для пошкоджених автомобілів потрібно передбачити резерв на ремонт, а для електромобілів – перевірити стан акумулятора.

У 2026 році зміна правил оподаткування електромобілів також впливає на економіку покупки. Тому перед участю в аукціоні варто зробити повний розрахунок вартості автомобіля після ввезення.

Розмитнити авто з США можна самостійно або через уповноваженого представника. В обох випадках головне – перевірити документи, правильно визначити митну вартість і заздалегідь оцінити всі витрати.

Якщо остаточна ціна автомобіля з доставкою, податками та ремонтом залишається нижчою за вартість аналогічної машини на українському ринку, покупка може бути вигідною. Проте рішення варто ухвалювати на основі розрахунку конкретного автомобіля, а не лише його стартової ціни на аукціоні.