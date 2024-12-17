Налоговые махинации на 30 млн грн: АРМА нашло активы фигурантов уголовного дела

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы фигурантов уголовного производства на сумму 30 млн грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По информации следствия, должностные лица предприятия создали схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость через документирование несуществующих сделок с компаниями, имеющими признаки "рисковости".

В результате государственный бюджет недополучил более 30 млн грн налоговых поступлений.

Среди выявленных активов:

около 50 единиц сельскохозяйственной техники и транспортных средств;

6 объектов жилой и нежилой недвижимости;

взносы в уставный капитал компаний на сумму около 16 млн грн;

свыше 10 торговых марок.

"В условиях войны махинации с налогами — это удар по обороноспособности государства. Каждая гривна, которая должна была поступить в бюджет, но не поступила из-за таких схем — это недополученные средства в поддержку наших защитников", — отметил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

Информация о выявленных активах передана в орган досудебного расследования для наложения ареста с последующей передачей их в управление АРМА.

Это имущество может быть использовано для возмещения ущерба государственному бюджету из-за эффективного управления АРМА.

Напомним, в 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро. Значительная часть этих средств принадлежала украинским должностным лицам, причастным к коррупционным преступлениям.

Delo.ua также сообщало, что АРМА просит, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.