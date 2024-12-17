Податкові махінації на 30 млн грн: АРМА знайшло активи фігурантів кримінальної справи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи фігурантів кримінального провадження на суму 30 млн грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За інформацією слідства, службові особи підприємства створили схему ухилення від сплати податку на додану вартість через документування неіснуючих операцій з компаніями, що мають ознаки "ризиковості".

В результаті державний бюджет недоотримав понад 30 млн грн податкових надходжень.

Серед виявлених активів:

близько 50 одиниць сільськогосподарської техніки та транспортних засобів;

6 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості;

внески до статутного капіталу компаній на суму близько 16 млн грн;

понад 10 торговельних марок.

"В умовах війни махінації з податками — це удар по обороноздатності держави. Кожна гривня, яка мала надійти до бюджету, але не надійшла через такі схеми — це недоотримані кошти на підтримку наших захисників", — наголосив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про виявлені активи передано до органу досудового розслідування для накладення арешту з подальшим передаванням їх в управління АРМА.

Це майно може бути використане для відшкодування збитків державному бюджету через ефективне управління АРМА.

Нагадаємо, у 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро. Значна частина цих коштів належала українським посадовцям, причетним до корупційних злочинів.

Delo.ua також повідомляло, що АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.