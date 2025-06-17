НБУ будет судиться с банком Порошенко из-за штрафа в 20,5 млн грн

Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО "Международный инвестиционный банк", одним из собственников которого является бывший президент Петр Порошенко, меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, обжалованного этим банком в судебном порядке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Напомним, в марте 2025 года регулятор применил к указанному банку штраф в размере 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению проверки клиентов, неприменение в деятельности риск-ориентированного подхода и несвоевременную подачу информации по требованию регулятора.

При этом в НБУ отвергли обвинения в якобы "политическом преследовании оппозиции" и "выполнении указаний власти".

60% акций МИБ принадлежат компаниям бывшего президента Петра Порошенко, еще 10% – его сыну Алексею. Владельцем 14% акций является партнер Порошенко, бывший народный депутат от БПП — Игорь Кононенко.

Деловую репутацию Петра Порошенко НБУ признал небезупречной

12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств.

В связи с этим в конце апреля НБУ признал деловую репутацию Порошенко как владельца существенного участия в АО "МИБ" небезупречной.

"На самом деле рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть сугубо независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа", — прокомментировал решение регулятора Порошенко.