НБУ буде судитися з банком Порошенка через штраф у 20,5 млн грн

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "Міжнародний інвестиційний банк", одним з власників якого є колишній президент Петро Порошенко, заходу впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, оскарженого цим банком у судовому порядку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нагадуємо, у березні 2025 року регулятор застосував до зазначеного банку штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення перевірки клієнтів, незастосування у діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора.

При цьому в НБУ відкинули звинувачення у нібито "політичному переслідуванні опозиції" та "виконанні вказівок влади".

60% акцій МІБ належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% – його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від “БПП” – Ігор Кононенко.

Ділову репутацію Петра Порошенка НБУ визнав небездоганною

12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції, що включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.

У зв’язку із цим наприкінці квітня НБУ визнав ділову репутацію Порошенко, як власника істотної участі в АТ “МІБ”, небездоганною.

"Насправді розгляд питання про «небездоганну репутацію» свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення", - прокоментував рішення регулятора Порошенко.