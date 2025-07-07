Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,01

EUR

49,12

--0,05

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,45

49,27

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ укрепляет киберзащиту критической финансовой инфраструктуры: о чем идет речь

деньги
Обновление безопасности в финансовой сфере

Национальный банк Украины утвердил новые подходы в организации защиты объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе. Изменения затронули категоризацию объектов, создание паспортов безопасности и усиление киберзащиты в банковской системе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Критическая инфраструктура финансового сектора

Национальный банк Украины определил основные подходы к организации защиты объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе. Изменения касаются:

  • установление порядка отнесения к критической инфраструктуре объектов банков, небанковских финансовых учреждений, операторов платежных систем и технологических операторов платежных услуг;
  • регламентации процесса создания паспортов безопасности для соответствующих объектов;
  • усовершенствование системы киберзащиты в банковской сфере.

Ожидается, что внедренные решения усилят устойчивость финансовой инфраструктуры к современным угрозам, будут способствовать бесперебойному предоставлению финансовых услуг и улучшат нормативное регулирование в сфере кибербезопасности.

Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.

Автор:
Ольга Опенько