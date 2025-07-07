НБУ укрепляет киберзащиту критической финансовой инфраструктуры: о чем идет речь

Национальный банк Украины утвердил новые подходы в организации защиты объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе. Изменения затронули категоризацию объектов, создание паспортов безопасности и усиление киберзащиты в банковской системе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Критическая инфраструктура финансового сектора

Национальный банк Украины определил основные подходы к организации защиты объектов критической инфраструктуры в финансовом секторе. Изменения касаются:

установление порядка отнесения к критической инфраструктуре объектов банков, небанковских финансовых учреждений, операторов платежных систем и технологических операторов платежных услуг;

регламентации процесса создания паспортов безопасности для соответствующих объектов;

усовершенствование системы киберзащиты в банковской сфере.

Ожидается, что внедренные решения усилят устойчивость финансовой инфраструктуры к современным угрозам, будут способствовать бесперебойному предоставлению финансовых услуг и улучшат нормативное регулирование в сфере кибербезопасности.

Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.