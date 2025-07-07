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НБУ зміцнює кіберзахист критичної фінансової інфраструктури: про що йдеться

гроші
Оновлення безпеки у фінансовій сфері

Національний банк України затвердив нові підходи до організації захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансовому секторі. Зміни торкнулися категоризації об’єктів, створення паспортів безпеки та посилення кіберзахисту в банківській системі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Критична інфраструктура фінансового сектору

Зокрема, Національний банк України визначив основні підходи до організації захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансовому секторі. Зміни стосуються:

  • встановлення порядку віднесення до критичної інфраструктури об’єктів банків, небанківських фінансових установ, операторів платіжних систем і технологічних операторів платіжних послуг;
  • регламентації процесу створення паспортів безпеки для відповідних об’єктів;
  • удосконалення системи кіберзахисту в банківській сфері.

Очікується, що впроваджені рішення посилять стійкість фінансової інфраструктури до сучасних загроз, сприятимуть безперебійному наданню фінансових послуг і покращать нормативне регулювання у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, Кабмін схвалив пакет законопроєктів, необхідних для виконання Україною вимог ЄС щодо приєднання до європейської платіжної системи SEPA (євроаналог SWIFT). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 країнами-учасницями швидко та без додаткових комісій.

Автор:
Ольга Опенько