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НБУ зафиксировал признаки охлаждения потребительского спроса и ожидает ускорения административной инфляции

НБУ
НБУ зафиксировал признаки охлаждения потребительского спроса / Depositphotos

Национальный банк Украины в июльском Инфляционном отчете сообщил о постепенном охлаждении потребительского спроса в первой половине 2025 года на фоне замедления роста реальных доходов населения. В то же время регулятор ожидает ускорения административной инфляции из-за налоговых изменений и пересмотра тарифов на услуги ЖКХ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Экономическая активность в первом полугодии поддерживала рост частного потребления. Однако уже с I квартала стали проявляться признаки его ослабления. Да, темпы роста реальных зарплат замедлились до 9,2% годовых, и эта динамика сохранялась во втором квартале, согласно высокочастотным индикаторам.

Также в реальном измерении уменьшились другие доходы населения, в частности социальные выплаты и пенсии. Ухудшение потребительских настроений и замедление спроса подтверждают и другие косвенные показатели.

На фоне более слабого спроса в странах основных торговых партнеров Украины во втором квартале снизилось и внешнее инфляционное давление. Уменьшение стоимости энергоносителей и сдержанные темпы роста зарплат в ЕС снизили стоимость услуг, а также замедлили динамику производственных затрат и цен.

В то же время, мировая инфляция демонстрировала разбалансированную картину: в Китае фиксировалась дефляция, в США — ускорение роста цен, а в Еврозоне – умеренный рост.

Отдельным фактором риска инфляции в Украине остается административно регулируемая составляющая. Она будет расти на фоне повышения акцизов и просмотра тарифов на услуги ЖКХ. Уже в мае годовые темпы роста таких цен ускорились до 19,8% (против 19,0% в марте), главным образом из-за удорожания табачных и алкогольных изделий. Рост стоимости табачной продукции НБУ объясняет как налоговыми изменениями, так и мерами противодействия теневому рынку.

Несмотря на временное сохранение моратория на повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги, в Нацбанке ожидают постепенное их приведение к рыночным уровням в случае стабилизации экономики и восстановления энергетической инфраструктуры.

В таких условиях монетарная политика будет направлена на сдерживание базовой инфляции, чтобы общая инфляция оставалась в пределах цели в среднесрочной перспективе.

Добавим, по данным НБУ, инфляция в Украине снизится до однозначного уровня уже к концу 2025 года, а к целовым 5% приблизится в 2027-м. В то же время рост экономики в этом году составит лишь 2,1% с постепенным ускорением в последующие годы.

Автор:
Татьяна Гойденко