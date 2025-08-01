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НБУ зафіксував ознаки охолодження споживчого попиту та очікує прискорення адміністративної інфляції

НБУ
НБУ зафіксував ознаки охолодження споживчого попиту / Depositphotos

Національний банк України у липневому Інфляційному звіті повідомив про поступове охолодження споживчого попиту в першій половині 2025 року на тлі уповільнення зростання реальних доходів населення. Водночас регулятор очікує прискорення адміністративної інфляції через податкові зміни та перегляд тарифів на послуги ЖКГ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Економічну активність у першому півріччі підтримувало зростання приватного споживання. Однак уже з І кварталу почали проявлятися ознаки його ослаблення. Так, темпи зростання реальних зарплат сповільнилися до 9,2% річних, і ця динаміка зберігалася у другому кварталі, згідно з високочастотними індикаторами.

Також у реальному вимірі зменшилися інші доходи населення — зокрема, соціальні виплати та пенсії. Погіршення споживчих настроїв і уповільнення попиту підтверджують й інші непрямі показники.

На тлі слабшого попиту в країнах основних торговельних партнерів України у другому кварталі знизився й зовнішній інфляційний тиск. Зменшення вартості енергоносіїв і стримані темпи зростання зарплат у ЄС знизили вартість послуг, а також сповільнили динаміку виробничих витрат і цін.

Водночас світова інфляція демонструвала розбалансовану картину: у Китаї фіксувалась дефляція, у США — прискорення зростання цін, а в Єврозоні – помірне зростання. За оцінкою НБУ, така асинхронність зберігатиметься до кінця року, формуючи помірний зовнішній ціновий тиск на український ринок.

Окремим фактором ризику для інфляції в Україні залишається адміністративно регульована складова. Вона зростатиме на тлі підвищення акцизів і майбутнього перегляду тарифів на послуги ЖКГ. Уже у травні річні темпи зростання таких цін прискорились до 19,8% (проти 19,0% у березні), головним чином через здорожчання тютюнових і алкогольних виробів. Зростання вартості тютюнової продукції НБУ пояснює як податковими змінами, так і заходами протидії тіньовому ринку.

Попри тимчасове збереження мораторію на підвищення тарифів на окремі комунальні послуги, у Нацбанку очікують поступового їх приведення до ринкових рівнів у разі стабілізації економіки та відновлення енергетичної інфраструктури.

За таких умов монетарна політика буде спрямована на стримування базової інфляції, щоб загальна інфляція залишалася в межах цілі у середньостроковій перспективі.

Додамо, за даними НБУ інфляція в Україні знизиться до однознакового рівня вже до кінця 2025 року, а до цільових 5% наблизиться у 2027-му. Водночас зростання економіки цьогоріч становитиме лише 2,1%, із поступовим пришвидшенням у наступні роки. 

Автор:
Тетяна Гойденко