Нефтяной рынок реагирует на тарифные инициативы Трампа: какие цены

Цены на нефть после повышения резко упали из-за оценки рынками влияния тарифов на автомобили, введенных президентом США Дональдом Трампом. Одновременно возникли опасения по поводу глобальных поставок нефти из-за угроз США ввести тарифы для покупателей венесуэльской нефти и санкции против нефтяных клиентов Ирана.

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Об этом пишет Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 22 цента, или 0,3%, до 73,57 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 23 цента, или 0,3%, до 69,42 доллара. Оба индекса сначала выросли в начале азиатской торговли.

Отмечается, что днем ранее цены на нефть поднялись примерно на 1% благодаря правительственным данным, показавшим уменьшение запасов сырой нефти и топлива в США за прошлую неделю, а также из-за угрозы США ввести пошлины для стран, импортирующих венесуэльскую нефть.

Эксперты отмечают, что цены на нефть, вероятно, не вернутся к уровням начала 2025 года из-за беспокойства спросом, вызванным неопределенностью в политике США и тарифными войнами. Кроме того, возможно увеличение производства нефти странами ОПЕК+ в мае также может повлиять на рынок.

С точки зрения технического анализа, основное ценовое сопротивление WTI находится между 73,50 и 74,00 долларами за баррель, где бычье давление может ослабнуть из-за намерений ОПЕК+ увеличить добычу в мае.

Аналитики также отмечают, что данные индекса менеджеров по закупкам Китая могут повлиять на цены на нефть на следующей неделе.

Трейдеры и инвесторы также оценивали влияние последнего объявления Трампа о введении 25% пошлины на импорт автомобилей и легких грузовиков, которое вступает в силу на следующей неделе. Ожидается, что это может привести к росту цен на автомобили, что повлияет на спрос на нефть, одновременно замедлив переход к более экологическим транспортным средствам.

О 25% пошлины на автомобили

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля начнут действовать 25% пошлины на все ввозимые в США автомобили. Трамп отметил, что его администрация принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокую обеспокоенность по поводу решения США ввести тарифы на экспорт автомобилей из ЕС. Она отметила, что тарифы являются налогами, негативно влияющими на бизнес и еще больше вредящими потребителям как в США, так и в ЕС.

Канада заморозила все выплаты скидок для американского автопроизводителя Tesla и запретила участвовать в будущих программах скидок на электромобили.