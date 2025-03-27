Нафтовий ринок реагує на тарифні ініціативи Трампа: які ціни

Ціни на нафту після підвищення різко впали через оцінку ринками впливу тарифів на автомобілі, введених президентом США Дональдом Трампом. Одночасно виникли побоювання щодо глобальних поставок нафти через загрози США ввести тарифи для покупців венесуельської нафти та санкції проти нафтових клієнтів Ірану.

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Про це пише Reuters.

Які ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 22 центи, або 0,3%, до 73,57 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 23 центи, або 0,3%, до 69,42 долара. Обидва індекси спочатку зросли на початку азіатської торгівлі.

Зазначається, що днем раніше ціни на нафту піднялися приблизно на 1% завдяки урядовим даним, які показали зменшення запасів сирої нафти та палива в США за минулий тиждень, а також через загрозу США ввести мита для країн, які імпортують венесуельську нафту.

Експерти зазначають, що ціни на нафту, ймовірно, не повернуться до рівнів початку 2025 року через занепокоєння попитом, спричинене невизначеністю в політиці США та тарифними війнами. Крім того, можливе збільшення виробництва нафти країнами ОПЕК+ у травні також може вплинути на ринок.

З точки зору технічного аналізу, основний ціновий опір для WTI знаходиться між 73,50 і 74,00 доларами за барель, де бичачий тиск може ослабнути через наміри ОПЕК+ збільшити видобуток у травні.

Аналітики також зазначають, що дані індексу менеджерів із закупівель Китаю можуть вплинути на ціни на нафту наступного тижня.

Трейдери та інвестори також оцінювали вплив останнього оголошення Трампа про введення 25% мита на імпорт автомобілів і легких вантажівок, яке набирає чинності наступного тижня. Очікується, що це може призвести до зростання цін на автомобілі, що вплине на попит на нафту, одночасно сповільнивши перехід до екологічніших транспортних засобів.

Про 25% мита на автомобілі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня почнуть діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США. Трамп наголосив, що його адміністрація вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке занепокоєння з приводу рішення США запровадити тарифи на експорт автомобілів з ЄС. Вона зазначила, що тарифи є податками, що негативно впливають на бізнес і ще більше шкодять споживачам як у США, так і в ЄС.

Зауважимо, Канада заморозила всі виплати знижок для американського автовиробника Tesla і заборонила брати участь у майбутніх програмах знижок на електромобілі.