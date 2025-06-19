Несмотря на военные риски, в CRH анонсировали модернизацию завода "Юг-Цемент" под Николаевом

Международные инвесторы во время визита на цементный завод в Ольшанском Николаевской области анонсировали, как будут развивать новый актив.

Руководитель CRH International Питер Бакли и президент CRH в Центральной и Восточной Европе Гийом Кавалье посетили завод "Юг-Цемент" — один из двух украинских активов, приобретенных CRH год назад. Кроме этого, группа купила "Волынь-Цемент" в Ровенской области.

Как известно, ирландский производитель стройматериалов CRH инвестировал в два цементных завода $80 млн во время войны. Год назад в июне 2023 года итальянский производитель цемента Buzzi согласился через дочернюю компанию Dyckerhoff GmbH продать часть своего бизнеса в Восточной Европе ирландской группе CRH, включая украинские активы.

Во время визита в Ольшанское (35 км от Николаева) Питер Бакли и Гийом Кавалье ознакомились с инвестиционными планами подготовки к перезапуску второй печи завода и отметили скорость интеграции международных стандартов труда, действующих на всех предприятиях CRH в мире, сообщает Delo.ua со ссылкой на местные издания.

Комментируя свой визит, Питер Баркли написал в linkedin после поездки о том, что гордится мужеством своих коллег в Николаевской области.

"В CRH мы гордимся нашей способностью добиваться успеха в постоянно меняющемся мире. Никогда раньше я не видел столько доказательств этого, как во время визита в Украину. Посещая наши заводы в Одессе, Киеве и Николаевской области, я был по-настоящему поражен мужественностью и решительностью моих коллег, которые при сложных обстоятельствах, которые присутствуют в современных условиях. эффективной работе, а больше всего — на безопасности и заботе друг о друге", — подчеркнул Питер Бакли.

Завод "Юг-Цемент" — крупнейший цементный завод на юге Украины. Расположен в пгт Ольшанское Николаевской области. Его мощность — более 1,25 млн. тонн цемента в год, а всего на предприятии работает 273 человека.

Эта поездка – второй визит Питера Бакли в Украину и первый после того, как Антимонопольный комитет одобрил соглашение о покупке двух заводов в Украине. В прошлый раз, в апреле 2024 года, Бакли вместе с Гийомом Кавалье встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителями высшего руководства Украины.

В ходе встречи делегация CRH подтвердила готовность инвестировать в производство в Украине даже в условиях войны.

"Наша цель — поставлять не просто цемент, а придерживаться обещания быть надежным партнером для наших клиентов и государства, чтобы вместе переосмыслить способ, в который строится Украина. Мы верим в будущее Украины — именно поэтому расширяем производство. В CRH люди — наш главный приоритет. Мы инвестируем не только в активы, но и в людей". Европе.

Ирландская компания CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов. Компания насчитывает 80 тысяч работников в 28 странах. В 1999 году CRH вышла на рынок Украины, приобретя Каменец-Подольский цементный завод в Хмельницкой области. Сегодня объединяет три цементных завода в Украине.

СRH входит в Fortune Global 500, акции компании котируются на Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

"Юг-Цемент" работает с 1968 года, с 2000 года входил в состав Dyckerhoff/Buzzi. В 2024 году стал частью CRH. Общий доход заводов Волынь-Цемент и Юг-Цемент в 2024 году составил 4,04 млрд грн.

Ранее Delo.ua писало о том, что год назад соглашение по покупке ирландскими инвесторами двух цементных заводов в Украине пыталось заблокировать ПБГ "Кузнечная".

Также сообщалось, что цементный завод "Пушка" продадут с аукциона.