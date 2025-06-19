Попри воєнні ризики, CRH анонсувала модернізацію заводу "Південь-Цемент" під Миколаєвом

Міжнародні інвестори під час візиту на цементний завод в Ольшанському на Миколаївщині анонсували, як розвиватимуть новий актив.

Керівник CRH International Пітер Баклі та президент CRH у Центральній та Східній Європі Гійом Кавальє відвідали завод "Південь-Цемент" - це один із двох українських активів, придбаних CRH рік тому. Окрім цього, група купила "Волинь-Цемент" на Рівненщині.

Як відомо, ірландський виробник будматеріалів CRH інвестував у два цементні заводи $80 млн під час війни. Рік тому у червні 2023-го італійський виробник цементу Buzzi погодився через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH продати частину свого бізнесу в Східній Європі ірландській групі CRH, включаючи українські активи.

Під час візиту в Ольшанське (35 км від Миколаєва) Пітер Баклі та Гійом Кавальє ознайомилися з інвестиційними планами щодо підготовки до перезапуску другої печі заводу та відзначили швидкість інтеграції міжнародних стандартів праці, які діють на всіх підприємствах CRH у світі, повідомляє Delo.ua із посиланням на місцеві видання.

Коментуючи свій візит, Пітер Барклі написав у linkedin після після поїздки про те, що пишається мужністю своїх колег на Миколаївщині.

"У CRH ми пишаємося нашою здатністю досягати успіху в постійно мінливому світі. Ніколи раніше я не бачив стільки доказів цього, як під час візиту до України. Відвідуючи наші заводи в Одесі, Києві та Миколаївській області, я був по-справжньому вражений мужністю та рішучістю моїх колег, які попри складні обставини зосереджені на виконанні зобов’язань перед клієнтами, ефективній роботі, а понад усе — на безпеці й турботі один про одного", — наголосив Пітер Баклі.

Завод "Південь-Цемент" — найбільший цементний завод на півдні України. Розташований у смт Ольшанське Миколаївської області. Його потужність — понад 1,25 млн тонн цементу на рік, а загалом на підприємстві працює 273 людини.

Ця поїздка — другий візит Пітера Баклі в Україну і перший після того, як Антимонопольний комітет схвалив угоду про купівлю двох заводів в Україні. Минулого разу, у квітні 2024 року, Баклі разом з Гійомом Кавальє зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і представниками вищого керівництва України.

Під час зустрічі делегація CRH підтвердила готовність інвестувати у виробництво в Україні навіть в умовах війни.

"Наша мета — постачати не просто цемент, а дотримуватися обіцянки бути надійним партнером для наших клієнтів і держави, щоб разом переосмислити спосіб, у який будується Україна. Ми віримо в майбутнє України — саме тому розширюємо виробництво. У CRH люди — наш головний пріоритет. Ми інвестуємо не лише в активи, а й у людей", — наголосив Гійом Кавальє, президент CRH у Центральній та Східній Європі.

Ірландська компанія CRH — один з найбільших в світі виробників будівельних матеріалів. Компанія налічує 80 000 працівників у 28 країнах. У 1999 році CRH вийшла на ринок України, придбавши Кам'янець-Подільський цементний завод у Хмельницькій області. Сьогодні обʼєднує три цементні заводи в Україні.

СRH входить у Fortune Global 500, акції компанії котируються на Нью-Йоркській (NYSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах.

“Південь-Цемент” працює з 1968 року, з 2000 року входив до складу Dyckerhoff/Buzzi. У 2024 році став частиною CRH. Загальний дохід заводів “Волинь-Цемент” і “Південь-Цемент” у 2024 році склав 4,04 млрд грн.

Раніше Delo.ua писало про те, що рік тому угоду по купівлі ірландськими інвесторами двох цементних заводів в Україні намагалась заблокувати ПБГ "Ковальська".

Також повідомлялось про те, що цементний завод "Пушка" продадуть з аукціону.